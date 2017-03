2017-03-18 12:03:00.0

Feierliche Einweihung in Mindelheim Ein Unternehmen mit ganz viel Herz

Der Kunstverein hat sein neues Domizil mit gleich zwei Festen in Besitz genommen Von Tina Schlegel

Der Kunstverein Mindelheim hat wieder ein Zuhause: „Der Salon“ heißt der neue Treffpunkt für Kunst und Kultur in der Frundsbergerstraße 2. In der vergangenen Woche wurde das mit gleich zwei Festen gefeiert. Zunächst feierten rund 70 Mitglieder des Vereins begleitet vom Elias Prinz Swingtett. Nur zwei Tage später dann die zweite Feier für geladene Gäste und Freunde des Vereins, erneut eine große Runde, dieses Mal musikalisch begleitet von Tizian und Christian Hartmann. Bürgermeister Stephan Winter zeigte sich von den neuen Räumen beeindruckt und wünschte einen erfolgreichen Start. Christel Klemenjak, Vorsitzende des Vereins, betonte, dass nun eine neue Ära für den Verein beginne, die Freude darüber war ihr deutlich anzumerken. „Der Salon“ bedeute für den Verein ja nicht nur, einen schönen Treffpunkt für die Mitglieder zu haben, sondern schlichtweg auch, dass fortlaufend eigene Ausstellungen geplant werden könnten. Ein Luxus, der auch umgehend erkannt wurde: „Der Salon war für dieses Jahr sofort mit Ausstellungen ausgebucht. Sogar für das nächste Jahr haben sich schon zwei Mitglieder angemeldet“, sagte Klemenjak voller Stolz. Ihr Dank ging natürlich an die Stadt, Eigentümer der Räume, sowie an ihre Mitstreiter, die den Salon zu einem schönen und auch repräsentativen Ort gemacht hätten. „Wir waren wie eine Familie, die sich ihre erste Wohnung einrichtet“, erzählte Klemenjak strahlend. Es ist diese Einstellung, die den Kunstverein zu dem macht, was er ist: Ein gut funktionierendes Unternehmen, familiär, weil alle an einem Strang ziehen, und diskursfähig, so dass sich ordentlich etwas bewegt – und immer mit Herz.

Leidenschaft und Kreativität

Herz und Kunst gehören ohnehin zusammen wie Leidenschaft und Kreativität, das eine ohne das andere macht ja keinen Sinn.

Die Pläne für den Salon sind groß, neben Ausstellungen wird es Lesungen geben und drei Kunstgespräche mit Christian Schedler, der Kunstwerke aus der Asservatenkammer vorstellen will.

Aktuelle Ausstellung

Aktuell präsentieren Beatrice Amstadmüller, Michael Bahr, Werner Prinz, Dieter Tegeder, Karl Wohlfahrt und ausnahmsweise auch Christel Klemenjak ausgewählte Werke im Salon. Bis Mittwoch, 29. März, können Besucher die Werke jeweils dienstags und mittwochs von 17 bis 19 Uhr sehen, im April geht es dann weiter mit Werken von Marianne Pries.