2017-09-18 00:34:03.0

Versammlung Ein Verein, der auf gesunden Füßen steht

Beim SV Mattsies läuft es derzeit ziemlich gut. Zahlreiche treue Mitglieder wurden geehrt

Bei der Mitgliederversammlung des SV Mattsies freute sich Vorsitzender Armin König über regen Besuch. In seinem Bericht über das vergangene Vereinsjahr freute sich König darüber, dass der Verein mit seinen 389 Mitgliedern der größte im Ort sei. Er dankte allen Mitarbeitern vor und hinter den Kulissen für die Mitarbeit und Unterstützung. Im Kassenbericht von Finanzverwalterin Manuela Erhart war von einem leichten Plus die Rede. Der Verein stehe auf einer gesunden Basis, bestätigte auch Kassenprüfer Peter Weyh.

Im Anschlus berichteten die Abteilungsleiter der Stockschützen, Mattsiesonia, Gymnastik und Fußball über ihre Aktivitäten. Hier war zu erfahren, dass beispielsweise die Mattsiesonia bei 26 Veranstaltungen aufgetreten ist. Außerdem ist Carola Reiber als Gymnastikabteilungsleiterin nach 16 Jahren zurückgetreten und ihr Posten noch immer vakant. Christian Immerz berichtete für die Fußballabteilung über die sportlichen Ereignisse und über viele Arbeitseinsätze am Sportgelände.

Für langjährige Vereinszugehörigkeit konnte Stefan Kobold sechzehn Mitglieder auszeichnen. Sechzig Jahre gehören Johann König und Xaver Schneider bereits dem SVM an. Beide konnten an der Versammlung leider nicht teilnehmen, bekommen aber Besuch vom Vorstand. Fünfzig Jahre sind Erich Paulus und Johann Sitta dem Verein treu. Für vierzig Jahre Zugehörigkeit wurden Johann Bihler, Ulrich Erhart und Benedikt Lochbrunner geehrt und zwanzig Jahre gehören Elfriede Birkle, Johannes Dietrich, Christian Erhart, Katharina Graf, Stefanie Müller, Daniel Paulus, Michael Schropp, Karl Steiger und Petra Suiter dem Verein an.

Abschließend regte Xaver Kobold an, ein Team von Freiwilligen zu suchen, das bei den Pflegearbeiten am Sportgelände die Sportler unterstützt. (ztz)