Vortrag Ein Werkzeugkasten für Chefs

Weil Fachkräfte fehlen, erleben Berater eine Konjunktur

Fachkräftemangel ist eines jener Themen, das Unternehmern und Personalchefs in der Region besonders auf den Nägeln brennt. So ist es auch kein Wunder, dass jede Idee, wie dem abzuhelfen ist, auf fruchtbaren Boden fällt.

Auf Einladung des Wirtschaftsforums aus Industrie- und Handelskammer, Kreishandwerkerschaft, Stadt Memmingen, Landkreis Unterallgäu und Pro Nah sprach Wolfgang Drexler vor einem erlauchten Kreis von Unternehmern, Politikern und Verwaltungsleuten bei den Grob-Werken. Drexler betreibt zusammen mit einem Partner das Institut für angewandte Persönlichkeitsentwicklung“ ForesMind. Sein Ansatz: Anhand „genetisch-neurobiologischer Ansätze“ lasse sich herausfiltern, wer ein guter Kandidat ist. Anders gesagt: Wer genetisch die richtigen Voraussetzungen mitbringt, bei dem sei die Wahrscheinlichkeit besonders hoch, dass er sich auch in eine ihm bisher fremde Materie einarbeitet. Drexler sprach von 72 Prozent Erfolgsquote innerhalb von acht Monaten. Einen Beleg dafür legte er aber nicht vor.

So unterscheidet er intuitive, impulsive und introvertierte Menschen. Die einen sind rückwärtsgewandt, die anderen leben im Heute und die Dritten denken an die Zukunft. Schon an der Faltenbildung im Gesicht sei erkennbar, was in den Menschen stecke. Das erinnerte freilich sehr an unselige Zeiten, als Rassenideologen anhand äußerer Merkmale eines Menschen festlegten, wer bestimmte Veranlagungen hat und wer nicht.

Drexler beruft sich dabei auf Erkenntnisse des Neurobiologen Prof. Gerhard Roth und des Genetikers Claude Robert Cloninger. Jeder Mensch sei ureigen genetisch programmiert. Wer das zu lesen verstehe, könne die Mitarbeiter so einsetzen, dass sie zufrieden sind und damit auch bessere Leistung erbringen.

Vorsichtig sollten Chefs sein, wenn neue Mitarbeiter gleich vom ersten Tag an mit 100 Prozent Leistung loslegten. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass sie das nicht lange durchhalten werden. Wer allerdings mit 60 Prozent Leistung starte, bei dem sei die Gefahr weit geringer, dass er sich überfordere. (jsto)