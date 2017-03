2017-03-13 15:07:00.0

Frühlingsgefühle in Irsingen Ein Zaun schützt die verliebten Kröten

An der Staatsstraße nach Irsingen wandern Amphibien in ihr angestammtes Laichgebiet im Baggersee am BK-Kieswerk. Ein 500 Meter langer Schutzzaun rettet vielen davon das Leben. Es könnten aber noch mehr sein Von Alf Geiger

Wrrooooaaammmm – mit gut 100 Sachen rauscht das Auto vorbei Richtung Irsingen. Der Luftdruck ist enorm, selbst ein erwachsener Mensch wird davon fast mitgerissen. Susanne Brinkmann kennt das schon, sie trägt deshalb eine rot-leuchtende Schutzweste.

Sie weiß auch, dass sie dennoch nicht immer von den heranrasenden Autofahrern gesehen wird – und geht lieber einen Schritt zurück, als der nächste Pkw angedüst kommt. Es ist gefährlich, hier zu stehen, nicht nur für Susanne Brinkmann und ihre Mitstreiter von der Bund-Naturschutzgruppe Türkheim/Ettringen.

ANZEIGE

Gefährlich, buchstäblich lebensgefährlich ist es auch für die vielen Amphibien, die sich jetzt auf den Weg in ihr angestammtes Laichgebiet machen. Und dabei müssen sie – sie können gar nicht anders – über die Staatsstraße, wenn sie im Baggersee laichen wollen. Danach wandern die Erdkröten, Teichmolche, Bergmolche, Braunfrösche und Laubfrösche schnurstracks wieder zurück in ihren angestammten Lebensraum, das Waldgebiet Richtung Autobahn.

Gut ein Dutzend Freiwillige

Susanne Brinkmann hat heute Dienst und Bernd Schweisser hilft ihr dabei, die Kübel auszuleeren, die im regelmäßigen Abstand entlang des neuen Schutzzaunes in den Boden eingegraben sind. Die liebestollen Kröten plumpsen hier rein, wenn sie blindlings am Zaun entlang nach einem Übergang Richtung Baggersee suchen. Die BUND-Freiwilligen – derzeit sind es gut ein Dutzend, die abwechselnd morgens und abends die verliebten Kröten einsammeln – bringen sie dann ganz vorsichtig auf die andere Straßenseite und setzen sie dort aus, wo sie ihrem natürlichen Instinkt nachgeben können.

In diesem Jahr ging es schon früh los mit der Krötenwanderung, hat Susanne Brinkmann beobachtet. Leider waren es die ersten überfahrenen Kröten, die sie alarmierten. Sie kümmert sich seit einigen Jahren um die Krötenpopulation in diesem Bereich, und deshalb wurde der neue Krötenzaun schon Anfang Februar aufgestellt – gerade rechtzeitig, um die erste große Welle aufzufangen. Das warme Wetter hatte die Kröten ganz schön in Wallung gebracht, sodass die BUND-Freiwilligen alle Hände voll zu tun hatten. Pro Saison retten die Naturschützer so hunderten Amphibien das Leben, im Vorjahr landeten 500 Kröten, 277 Molche und 13 Frösche in den Eimern und gelangten so sicher auf die andere Straßenseite.

Nicht direkt am Straßenrand

Der neue Zaun ist nicht direkt an der Straße aufgestellt worden, sondern einige Meter tief im Wald. Das hatte technische Gründe – und es vergrößert auch die Sicherheit der Naturschützer, die sich so nicht direkt der Gefahr durch den Straßenverkehr aussetzen müssen. Aber manchmal entdecken Susanne Brinkmann und ihre Mitstreiter dann doch eine Amphibie, die sich partout nichts um den neuen Schutzzaun schert und einen Weg daran vorbei oder darüber hinweg gefunden hat. Natürlich werden diese Tiere nicht ihrem Schicksal überlassen, auch wenn das für die Menschen selbst lebensgefährlich sein kann. „Wir bitten die Autofahrer daher eindringlich um Rücksichtnahme“, sagt Susanne Brinkmann: „Bitte beachten Sie die Verkehrsschilder“. Denn oft reicht schon der Luftzug der vorbeirasenden Autos, um die Kröten zu töten: „Die armen Tiere platzen dann regelrecht,“ so Susanne Brinkmann. Wenn die Autofahrer also einige Wochen lang den Fuß vom Gas nehmen würden, dann könnten viele Amphibien am Leben bleiben.

Wenn die Laichzeit beendet ist, dann hat auch der Schutzzaun seine Aufgabe erledigt und wird eingemottet – bis zur nächsten Saison. Und da hat Susanne Brinkmann noch eine dringende Bitte: Die BUND-Ortsgruppe Türkheim/Ettringen sucht dringend nach einer Lagermöglichkeit für den schweren Zaun. Wer über entsprechende Räumlichkeiten verfügt, kann sich gerne bei der Ortsgruppe melden.

Kontakt: Gudrun Kissinger-Schneider, Ettringer Straße 8, Türkheim, Telefon 08245/4623. E-Mail gkissinger@web.de