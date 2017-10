2017-10-16 10:15:00.0

Kirche Ein bisschen wie in Lourdes

Ein Kerzenverbot in der Kapelle von St. Georg löste Erstaunliches aus.

Für die Bewohner, ihre Angehörigen und die Mitarbeiter des Caritas-Seniorenzentrums St. Georg ging ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Im Garten der Einrichtung lädt eine Lourdesgrotte jetzt zu Gebet und Andacht ein. Aus Brandschutzgründen durften in der Hauskapelle keine Opferlichter mehr angezündet werden. Diese Vorschrift brachte Diakon Herbert Kohler, Dekan Andreas Straub und Geschäftsführerin Brigitta Hofmann auf die Idee, eine Gebetsstätte im Freien bauen zu lassen.

Viele fleißige Handwerker halfen mit, die Idee in die Tat umzusetzen. Bei der Gestaltung der Grotte engagierte sich besonders Architekt Carl Maria Ruf. Anlässlich der Segung der neuen Mariengrotte gab es einen festlichen Dankgottesdienst, den der Unterallgäuer Bäuerinnenchor unter Leitung von Sanni Risch musikalisch gestaltete.

ANZEIGE

„Wer sich mit seinen Anliegen im Gebet an die Gottesmutter wendet“, ist immer gut beraten“ machte Dekan Straub am „Fest Maria vom guten Rat“ deutlich und erwähnte dabei, dass die Weihe einer Mariengrotte in der heutigen Zeit eine Seltenheit ist. Von zwölf leuchtenden Sternen umkränzt, grüßt Maria in der kleinen Kapelle die Gläubigen.

Die Lourdes-Madonna wurde von den Maristenbrüdern gespendet. Von Malermeister Bernhard Lutz gründlich restauriert und teilweise mit Blattgold verziert, hat sie nun wieder eine würdige Bleibe gefunden. (iss)