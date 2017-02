2017-02-28 00:35:29.0

Schultheater Ein brandaktuelles Thema, leider

Die New English Drama Group des Joseph-Bernhart-Gymnasiums überzeugt mit „Hacktivists“

„Verdächtiger der Cyber-Attacke gegen die Telekom Router im Herbst festgenommen“ melden die Nachrichten gerade. Dies könnte beinahe die Fortsetzung der Handlung von „Hacktivists“ sein, des Stücks für junge Leute, das die New English Drama Group des Joseph-Bernhart-Gymnasiums mit Bravour aufgeführt hat.

Der Theaterraum der Schule war jeweils gut gefüllt. Und die Zuschauer bekamen neben originellen Bühneneffekten vor allem höchst beachtliche schauspielerische Leistungen zu sehen. Denn das Stück des in Großbritannien schon sehr bekannten Autors Ben Ockrent spielt in nur einem Raum, nämlich dem Container, den die computerversessene Schülerclique eifersüchtig gegen die Außenwelt abschottet. „Action“ steht demnach hier nicht im Mittelpunkt, sondern schnelle Dialoge und Stimmungswechsel in der porträtierten Gruppe. Und dies überzeugend zu spielen, ist nicht ganz einfach.

Doch die 13 jungen Schauspieler, die zum Teil schon in mehreren der mittlerweile zehn Stücke mitgespielt haben, meisterten diese Herausforderung beeindruckend. Auf diese Truppe können die beiden Regisseurinnen, die Englischlehrerinnen Karin Pfaffinger und Nina Lamprecht, wirklich stolz sein.

Und was tut nun die zunächst eher lahme und sehr brave Hacktivists-Gruppe im Stück? Die neue Schülerin Beth macht ihnen klar, dass sie tatsächlich in der realen Welt etwas bewirken können. So planen und beginnen sie, vernetzt mit anderen Gruppen, einen Virus-Angriff auf eines der größten Unternehmen, die mit den Daten ihrer User viel Geld verdienen, die British Telekom. Sie fühlen sich als Revolutionäre, denen Kollateralschäden in der Realität egal sind. Archie, der Grübler am Rande der Hackergruppe, versucht allerdings, seine Mitschüler von dem gefährlichen Vorhaben abzubringen.

Doch der gefährliche Virus wird Schritt für Schritt geladen, und es muss nur noch der rote Knopf gedrückt werden, um ihn zu aktivieren. Wird Archies Appell, die Dinge in der Öffentlichkeit, nicht im Geheimen und illegal, zu ändern, noch Gehör finden? (mz)