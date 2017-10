2017-10-21 04:00:00.0

Gesundheit Ein drittes Großgerät für die Klinik

Die neue Durchleuchtungsanlage ist ebenfalls Burkhart Grob zu verdanken. Von Franz Issing

Gute Nachricht für Patienten in der Region: Als eines der ersten Krankenhäuser in Bayern kann die Kreisklinik Mindelheim mit einer hochmodernen Angiographie-Anlage punkten. Die Aufrüstung des radiologischen Geräteparks ist einer großzügigen Spende von Burkhart Grob zu verdanken. Der verstorbene Mindelheimer Unternehmer hatte mit seiner Finanzspritze in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro auch die Anschaffung der im Frühjahr 2017 in Betrieb genommenen Großgeräte Magnetresonanztomograph (MRT) und Computertomograph (CT) ermöglicht. Um diese installieren zu können, wurden umfangreiche Umbaumaßnahmen nötig.

„Ohne die finazielle Unterstützung der Firma Grob hätten wir die 350000 Euro teure Durchleuchtungsanlage derzeit nicht und erst in ferner Zukunft beschaffen können“, bemerkte Landrat Hans-Joachim Weirather bei der Präsentation der neuen Angiographie-Anlage. Er betonte: „ Zusammen mit dem Unternhemen Grob hat der Landkreis, wenn man Eigenmittel in Höhe von zwei Millionen dazu rechnet, mehr als vier Millionen Euro in die Radiologie der Kreisklinik investiert.“

Von der neuen Anlage profitieren vor allem Patienten mit Gefäßleiden, Herzproblemen und Erkrankungen der Oberbauchorgane. „Nicht nur für minimal-invasive Interventionsverfahren an den Beinschlagadern, für die Behandlung der Schaufensterkrankheit, sondern auch für die gesamte Herzbildgebung, wie auch die Darstellung der Gallengänge ist das Durchleuchtungsgerät für uns ein großer Gewinn“, urteilte Dr. Peter Steinbigler, Chefarzt der Inneren Medizin und Kardiologie. Das Multifunktionsgerät kann vieles: Es bietet unter anderem eine Live-Bildführung und sowohl den Patienten wie auch den Medizinern größtmögliche Sicherheit. Da wird der Arzt quasi zum Filmregisseur. Nur ein Klick und er ist über eine mögliche Krankheitsursache voll im Bild.

Die radiologische und internistische Aufwertung des Klinikstandortes ist auch für den ärztlichen Direktor Dr. Manfred Nuscheler ein großer medizinischer Fortschritt. „Unserem hartnäckig verfolgten Ziel, eine bestmögliche wohnortnahe ärztliche Versorgung anzubieten, sind wir einen gewaltigen Schritt näher gekommen“, freute er sich.

Voller Stolz präsentierten auch Landrat Hans-Joachim Weirather, Vorstand Franz Huber sowie die Mitglieder des Klinik-Leitungsteams das neue Angiographie-Gerät, das in unmittelbarer Nähe zum Herzkathederlabor steht. Das ist kein Zufall, bildet das Durchleuchtungsgerät doch eine sinnvolle und optische Ergänzung zu dem in der Kreisklinik bereits eingerichteten Herzkathedermessplatz.

Dank enger Zusammenarbeit der internistischen und kardiologischen Abteilung können Patienten nun fachübergreifend behandelt werden. Erfreuliches wusste schließlich auch der Radiologe Dr. Severin Greiner zu berichten. „Das neue MRT wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen“, sagte er und scherzte: „Zeitweise geht es bei uns zu wie im Taubenschlag.“