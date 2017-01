2017-01-02 14:38:00.0

Serie “Mein Jahr“ Ein eingespieltes Team

Wie es sich anfühlt das erste Mal Oma geworden zu sein? Sehr gut, sagt Anita Reuther aus Kirchdorf. Mit der kleine Pia hat sie offenbar das große Los gezogen Von Manuela Friess

„Das ist schon toll, wenn man endlich wieder gebraucht wird, wenn man wieder eine Aufgabe hat“, meint Anita Reuther. Sie ist 2016 zum ersten Mal Oma geworden. Die 61-Jährige, die als kaufmännische Angestellte arbeitet, habe zwar noch ihre 24-jährige Tochter im Haus, aber die sei so wenig da, das zähle ja eigentlich nicht mehr, sagt sie. Und mit Aufgabe meint sie, dass sie seit dem Frühjahr regelmäßig auf ihre Enkelin Pia aufpasst.

Anfang Mai kam das Mädchen zur Welt und wurde natürlich sofort zum Mittelpunkt in der Familie. Da beide Elternteile in ihrer Freizeit Musik in einer Band machen, war schnell die Frage im Raum gestanden, wie das in Zukunft gehandhabt wird, erzählt Pias Papa Ralf. Aber ebenso, dass schnell klar war, dass seine Mutter Anita sehr gerne an diesen Terminen – an denen die Eltern auf Faschingsbällen und Hochzeiten spielen – als Babysitter einspringen wird.

Bereits im Alter von drei bis vier Wochen war Pia dann zum ersten Mal für ein paar Stunden allein bei der Oma, danach wurde ein regelmäßiger Oma-Tag eingeführt, damit sich die beiden gut aneinander gewöhnen konnten. Pias Mutter Anna ist froh, denn die zwei bis drei Stunden pro Woche, kann sie ohne Bedenken problemlos zum Sport gehen. Und Anita Reuther ist froh, ihre Enkelin viel um sich zu haben: „Ein Kind ist etwas Wunderbares und wenn es dann auch noch gesund ist, was will man mehr?“

Und Pia? „Die liebt es bei der Oma zu sein“, erzählt Mama Anna. Denn bei der Oma sei oft so viel los: die Tante ist viel da, die Großtante des Kindes oder aber Cousins und Cousinen des Papas schneien im offenen Haus der Reuthers gern mal vorbei. Und immer im Mittelpunkt: das aufgeweckte und muntere Mädchen mit den großen blauen Kulleraugen. Der Trubel werde dem mittlerweile acht Monate alten Kind nie zu viel, berichtet Oma Anita, ganz im Gegenteil, sie genieße es. Insgesamt blickt Anita Reuther positiv auf das vergangene Jahr: „Es war ein schönes Jahr, wir sind gesund, alles gut.“

Sohn Ralf, der bisher in Stuttgart gearbeitet hat, ist im August mit seiner kleinen Familie von Bad Wörishofen nach Landsberg gezogen, da er jetzt nach München pendelt. „Das war auch einer der Anlässe wo es einfach super war, dass jemand verlässlich auf das Kind aufpasst, weil bei einem Umzug ja wirklich jede Hand gebraucht wird“, meint er. „Klar sind die Nächte mit Pia manchmal etwas unruhig, das ist schon klar, aber im Großen und Ganzen haben wir nie ein Problem miteinander“, sagt die stolze Oma. Und auch in der übrigen Familie wird die Kleine geliebt – zu einem Konkurrenzkampf komme es dabei aber nicht, meint die Schwiegertochter. Auch jetzt sitzt die muntere Kleine auf dem Tisch, lässt sich von der Mutter füttern, später von der Tante herumtragen und von allen zusammen gut unterhalten. Aufmerksam verfolgt sie mit großen Augen und interessiertem Blick, wer was macht und versucht eifrig einzelne Worte nachzuplappern. Als ihre Eltern kurz darauf gehen, um auf ein Konzert zu fahren, gibt es kurz noch Küsschen von beiden und gut. Keine Tränen, kein Geheul - Pia nimmt es gewohnt gelassen. Man sieht, dass Oma und Enkelin bereits ein eingespieltes Team sind. Und die beste Nachricht von allen: das nächste Enkelkind – diesmal vom zweiten Sohn – hat sich schon für das nächste Jahr angekündigt. „Das passt doch, weil ich ja schon in den Startlöchern für die Rente bin“, übertreibt die Oma und lacht.