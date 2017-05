2017-05-18 00:34:26.0

MZ-Bilderrätsel Ein hübsches Taschengeld für den Urlaub

Robert Mutzel aus Mindelheim gewinnt 1000 Euro, weil er den Königssee gleich wiedererkannt hat

Über eine besondere Überraschung durfte sich gestern Familie Mutzel aus Mindelheim freuen. Bei bestem Sonnenschein nahmen sie auf der heimischen Terrasse ihren Gewinn von 1000 Euro in Empfang. „Sonst machen wir eigentlich nie bei Gewinnspielen mit, aber das Fotopuzzle gehört morgens fest bei uns dazu“, sagt Papa Robert, der wie jeden Vormittag am Bilderrätsel der Mindelheimer Zeitung teilgenommen hat. Weil er den Königssee bei Schönau sofort erkannt hat und die richtige Lösung eingeschickt hat, konnte er sich am Nachmittag über ein sattes Taschengeld freuen.

„Erst am Montag bin ich aufgrund meines Berufs am Königssee gewesen“, sagt Mutzel, der als Vertriebsleiter arbeitet. „Da habe ich verständlicherweise nicht lange über die Lösung nachdenken müssen.“ Doch auch ohne diesen Zufall hätte er das Rätsel lösen können, da ist er sich sicher. „Die Kirche am Seeufer ist einfach sehr charakteristisch.“

Mit den 1000 Euro hat der 49-Jährige bereits Pläne, denn auch dieses Jahr soll es in den Sommerurlaub gehen. Sein 15-jähriger Sohn Fabio, der gerade die Abschlussprüfungen an der Realschule absolviert und seine Mittlere Reife fest im Blick hat, wird im Anschluss daran seine Lehre als Industriemechaniker bei einem heimischen Betrieb beginnen. Doch zuerst muss er seine Prüfungen bestehen.

„Weil sich mit Fabios Schulabschluss einiges ändert wollen wir dieses Jahr l noch einmal gemeinsam verreisen“, sagt Robert Mutzel. Das Geld kommt gerade recht, denn die Familie will an den Gardasee.

Auch zuhause ließe sich eine Verwendung für den Gewinn finden. Auf der Südseite der Terrasse denkt Familie Mutzel seit einiger Zeit über eine neue Markise oder ein Sonnensegel nach.

In jedem Fall will Robert Mutzel auch in Zukunft regelmäßig am Bilderrätsel der MindelheimerZeitung teilnehmen. „Hin und wieder spiele ich Lotto, aber da reicht es dann höchstens für einen minimalen Gewinn“, erzählt der 49-Jährige. „Darüber freue ich mich auch, aber der heutige Tag ist natürlich nicht zu übertreffen.“

Auch Sohn Fabio hat ein paar Ideen, was man mit dem unerwarteten Geldsegen machen könnte. Der 15-Jährige liebt es, mit seinen Freunden Mofa zu fahren und verbringt mit diesem Hobby auch gerne seine Freizeit. „Vielleicht springt mit dem Geld ja eine Tankfüllung für mich raus“, sagt der Realschüler und lacht. (jmr-)