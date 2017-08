2017-08-10 18:00:00.0

Forstwirtschaft Ein klares Ja zum Brotbaum

Die Fichte ist Baum des Jahres 2017. Das führt zu viel Unverständnis. Von Manuela Frieß

Ja, die Fichte polarisiere sehr, aber schließlich habe die Auszeichnung „Baum des Jahres“ nichts mit Naturschutz zu tun, so Saul Walter, Forstbetriebsleiter der Bayerischen Staatsforsten in Ottobeuren beim Pressetermin am Hochfirst. Er finde es jedoch gut, dass die Fichte nach fast 30 Jahren der Prämierung jetzt endlich diese Auszeichnung erhalte. Denn dieser Nadelbaum sei schließlich „der Brotbaum“ der Waldwirtschaft. Bau- und Möbelholz, Brennmaterial und Rohstoff zur Papierherstellung: all das liefert die Fichte.

„Der Fichte unterstellt man eben, dass sie für den vielen Windbruch und den massiven Anstieg der Gefahr durch den Borkenkäfer in unseren Wäldern verantwortlich ist“, führt Walter weiter aus. Dabei ist und bleibt der weit verbreitete Nadelbaum die Baumart Nummer eins im Allgäu. Dass Fichten bei starken Stürmen wie die Streichhölzer knicken, das habe damit zu tun, dass diese Konifere über viele Jahrzehnte als Monokultur gepflanzt wurde, erzählt Rainer Nützel vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) beim Ortstermin. Und wenn man nach Stürmen die typischen Tellerwurzeln sehe – flach und breit – dann nur, wenn sie auf dem falschen Untergrund angebaut wurde, so Nützel weiter.

Aus den Fehlern der Vergangenheit wurde gelernt und zusätzlich seit den 80er Jahren präzise Karten der Böden angefertigt. Das heißt konkret, meint Saul Walter, dass die bayerischen Staatsforsten seit 40 Jahren keine Fichten Monokulturen mehr zulassen. Je nach Bodenart, wird außerdem auf gänzlich anderen Bewuchs gesetzt, trotzdem wird weiterhin auf die Fichte als robusten und schnell wachsenden Holzlieferanten setzen. Denn vor allem im Hinblick auf den Klimawandel hat der Baum nach wie vor eine große Zukunft im Allgäu. Schließlich mag er keine allzulangen Trockenphasen und bevorzugt kühle Standorte. Der Boden und die Niederschlagsmenge im Allgäu sind hierbei optimal.

Das AELF schätzt den gesamten Anteil an Fichten in den Unterallgäuer Wäldern noch auf circa 70 Prozent. Im Staatswald und dem der Kommunen soll dieser in den nächsten Jahren auf gerade mal 50 Prozent fallen. „Bei den privaten Waldbesitzern“, merkt Theo Sommer von der Forstbetriebsgemeinschaft Memmingen an, „raten wir zwar auch von der Fichte in Reinkultur ab. Aber ob unsere Ratschläge dann auch umgesetzt werden, können wir nicht beeinflussen.“ Das Risiko von Sturmschäden und Käferbefall nimmt natürlich auch mit der Größe des Grundstücks zu. Wer keine großen Flächen besitze, der gehe vielleicht gerne weiterhin das Risiko ein, nur mit Fichten sein Geld zu verdienen.

Der Plan im kommunalen und staatlichen Wald sieht jedoch anders aus: was am Hochfirst an einigen Stellen schon gut umgesetzt wird, heißt Vier-Baum-Konzept. Es versucht neben einem großen Anteil an Fichten, Tannen und Buchen, dass noch je nach Untergrund und Lage auch Ahorn, Eiche, Birke, Lärche oder Douglasie mit angesiedelt werden. „Der Umbau zum stabilen und gesunden Mischwald ist schon im vollen Gange“, berichtet Saul Walter stolz. Und er werde weiter mit großen Schritten voranschreiten. An bestimmten Stellen sind hierzu fast nur noch gezielte Fällungen der großen Bäume für mehr Sonneneinstrahlung nötig; den Rest macht die Natur selbst. Dann schießen die sogenannten Vorbaugruppen von selbst in die Höhe.

Die Bewaldung liegt im Unterallgäu übrigens bei rund einem Viertel der Fläche, davon sind rund ein Viertel Staatswald, ein Viertel ist in kommunaler Hand und die restliche Hälfte gehört Privatleuten. Die Nachricht, dass die Fichte im Unterallgäu trotz Klimawandel eine gute Zukunft hat, hören einige von ihnen wohl sehr gerne, berichtet Theo Sommer. Trotzdem besteht natürlich auch Interesse an den Ergebnissen, die die Staatsforsten mit so manch „exotischen“ Baumarten erzielen, wie zum Beispiel Schwarznuss oder Tulpenbaum.

Doch bei Förstern und Waldbesitzern sind Jahre keine Maßeinheit, hier wird in Jahrzehnten gerechnet. Wegen bereits gesammelten Erkenntnisse in Botanik, Klima- und Bodenkunde werde trotz der Bedenken manchen Gegners der Fichte in den Unterallgäuer Wäldern weiterhin ein gutes Zuhause habe, betont Forstbetriebsleiter Saul Walter und erntet von seinen Kollegen viel Zustimmung.