Sommerserie Ein kleiner Fleck Italien

In den Urlaub ohne zu verreisen: Italienisches Flair ist überall zu finden. Natürlich auch in Mindelheim – neuerdings sogar auf engstem Raum. Von Jens Reitlinger

Viele süddeutsche Städte schmücken sich mit dem selbstverliehenen Titel, die „nördlichste Stadt Italiens“ zu sein. Allen voran die bayerische Landeshauptstadt München, in der es knapp 500 italienische Restaurants geben soll. Tatsächlich ist das Flair des liebsten Urlaubslands der Deutschen überall zu finden – mal offensichtlicher, mal muss man etwas genauer hinsehen.

Nur knappe drei Meter ist Marino’s Café in der Mindelheimer Maximilianstraße an seiner dicksten Stelle breit und damit bei einem flüchtigen Blick womöglich leicht zu übersehen. Doch auf 31 Quadratmetern pflegt der junge Barista Kaffeekultur nach italienischem Vorbild, und das in echter Wohnzimmeratmosphäre. Seit Mitte August hat das Café geöffnet. Kleines Gebäck, eine lange Sitzbank und alles, was sich Kaffeeliebhaber vorstellen können. „Authentische Kaffeezubereitung ist mir sehr wichtig“, sagt Marino Scholz, der sich nach dem Studium und jahrelanger Erfahrung in der Gastronomie zur Eröffnung eines eigenen Cafés in seiner Heimatstadt entschlossen hat. Einen Vollautomaten findet man bei ihm nicht – hinter seiner Theke steht eine handbetriebene Maschine, mit deren Hilfe jede Tasse per Siebdruckverfahren aufgebrüht wird. Dazu kommt das Pulver in einen Becher und wird in die Maschine eingespannt. „Der richtige Wasserdruck ist enorm wichtig für das Aroma“, erklärt Scholz.

Mehr als kalter Kaffee

Auch andere Verfahren, wie das trendige „Cold Brewing“, finden in Marino’s Café Anwendung. Wie der Name bereits vermuten lässt werden die grob gemahlenen Bohnen in kaltes Wasser gegeben, wo ihnen im Verlauf von mindestens zwölf Stunden die Aromen und das Koffein entzogen werden. Bitterstoffe und Säuren hingegen sind in deutlich geringerer Konzentration im späteren Getränk vorhanden, was es für empfindliche Mägen sehr bekömmlich macht. Das Konzentrat kann man verdünnt entweder heiß oder eisgekühlt genießen.

Ebenso wichtig wie das korrekte Handwerk ist für Scholz die Auswahl der Bohnen. Dabei verlässt er sich ganz auf einen guten Bekannten, der sich im Oberallgäu als Kaffeebohnenröster selbstständig gemacht hat. Die beiden verbindet laut Scholz der Gedanke, dass die Qualität stets an erster Stelle kommen müsse. „Wir haben beide einfach Lust drauf und deshalb passt das gut zusammen“, sagt der Mindelheimer Barista. Der Qualitätsgedanke gehöre für ihn unbedingt zum italienischen Kaffeeverständnis.

Die Crema gehört dazu

Kaffeekultur ist ein ohne Zweifel wesentlicher Bestandteil der italienischen Lebensweise. Typischerweise beginnt der Tag mit einem Milchkaffee, zum Beispiel einem Cappuccino. „Die meisten Italiener würden nachmittags keinen Cappuccino mehr trinken“, bestätigt Scholz. Das sei wie mit der Weißwurst in Bayern. Im Laufe des Tages spiele dann der Espresso eine zunehmende Rolle, dem man gerne eine kleine Pause widmen darf und der üblicherweise mit der charakteristischen Crema serviert wird. An Variationen mangelt es dabei nicht: Wer einen starken Muntermacher braucht, bestellt einen „lungo“ mit der dreifachen Menge, wer sensibel auf Koffein reagiert ist mit einem „ristretto“ gut beraten und ein „macchiato“ beinhaltet bekanntermaßen Milch. Doch auch hinsichtlich der schieren Menge an Kaffee, die in Italien getrunken wird, ist die italienische Kaffeekultur beispiellos: Jährlich bringen es die 60 Millionen Italiener auf 10 Milliarden Espressi, im Schnitt kommt jeder Staatsbürger damit auf 166 Tässchen.

Dass sowohl Angebot als auch Ambiente in Marino’s Café italienischen Standards entsprechen, zeigt sich auch an Scholz’ erstem Stammkunden: Ein italienisch-stämmiger Nachbar sei in der ersten Woche nach der Eröffnung jeden Tag zu Besuch gewesen und habe sich wie zuhause gefühlt. „Das zu sehen, macht mir einfach Spaß“, sagt Scholz, dessen Mutter ebenfalls aus Italien stammt. „Wenn die Leute unseren Kaffee, einen Wein oder Aperitif genießen und sich einen Moment entspannen können, dann bin ich auch zufrieden.“