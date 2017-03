2017-03-08 15:40:00.0

Medizin Ein kleiner Stich kann Leben retten

Die Beruflichen Schulen Bad Wörishofen organisieren eine Großaktion für Schüler und den Rest der Bevölkerung. Gebraucht werden Spender von Stammzellen und von Blut. Von Wilhelm Unfried

Viel Blut fließt am morgigen Donnerstag in den Beruflichen Schulen der Kneippstadt. Über 100 Schüler spenden freiwillig Blut für das Bayerische Rote Kreuz, verbunden mit einer Stammzellentypisierung. So kann Menschen in Not gleich zwei Mal geholfen werden: Einmal mit Blutkonserven und weiter eventuell später einmal bei Bedarf mit einer Knochenmarkspende. Und auch die die übrige Bevölkerung ist eingeladen, an dieser Aktion teilzunehmen.

Kneippfachschule, Wirtschafts- und Hotelfachschule sowie FOS und BOS haben vor ein paar Jahren die Idee gehabt, etwas für die Allgemeinheit zu tun. Jedes Jahr werden in Deutschland in den Sommermonaten die Blutkonserven knapp. Und gerne hat natürlich das Rote Kreuz das Engagement der Schüler angenommen.

ANZEIGE

So haben sich über 100 Schüler bereit erklärt, am Donnerstag, von 11 bis 16 Uhr in der Turnhalle der Beruflichen Schulen Blut zu spenden.

Auf Wunsch könne man, so der begleitende Lehrer, Benjamin Franke, auch noch an einer Typisierung teilnehmen. Dazu werde, so Franke, noch etwas mehr Blut abgezapft. Die Teilnehmer kommen in eine Datenbank und können bei Bedarf als Spender auftreten und so Leben retten. Wer etwa an Blutkrebs erkrankt ist, hat oft nur durch eine Transplantation von Stammzellen eine Überlebenschance. Einen aktuellen Fall als Auslöser der Aktion gebe es an den Beruflichen Schulen aber nicht, hieß es.

Doch nicht nur die Schüler der Berufsschulen können sich an dieser Aktion beteiligen, alle Wörishofer sind aufgerufen, diese Gelegenheit zum Blut spenden zu nutzen. Denn wie schon festgestellt: Blut kann Leben retten. Und jeder kann in diese prekäre Situation kommen, sei es nach einem Unfall oder einer größeren Operation.