Fasching Ein kleines Dorf voller großartiger Narren

In Irsingen hat sich eine Feier-Kultur etabliert, die nicht nur beim Musikerball Außergewöhnliches bietet

Das Dorf Irsingen – Pardon: Ischinga, so nennt es der Einheimische richtig – ist eine Faschingshochburg, die ganz bewusst nicht nach Superlativen strebt. Im Türkheimer Ortsteil hat sich eine närrische Feier-Kultur entwickelt, die ganz ohne die üblichen Strukturen wie Narrenzünfte oder Karnevalsvereine auskommt.

Gefeiert wird trotzdem – oder gerade deshalb – nicht minder ausgelassen. Der närrische Höhepunkt ist natürlich der kleine, aber feine Faschingsumzug am Faschingsdienstag, 28. Februar, der um 13.33 Uhr auf Touren kommt und für dessen Organisation der Jugend- und Brauchtumsverein verantwortlich ist.

Zu einem festen Bestandteil ist auch der Musikerball geworden, der seinem Namen alle Ehre macht und der in diesem Jahr mit einem ganz besonderen närrischen Jubiläum aufwarten kann: Wenn der Musikverein am Samstag, 25. Februar, ab 20 Uhr zum „Ischinger Musikerball“ einlädt, dann steht auch heuer wieder eine kleine Besetzung der Ischinger Musikkapelle auf der Bühne. Und das ist, wissen längst nicht nur Insider, wirklich etwas ganz Besonderes: Blasmusik vom Feinsten als fetzige und faschings-taugliche Tanzmusik. Robert Frei, Vorsitzender des MV Irsingen, schwärmt: „Unser Ball mit der kleinen Blasmusik-Besetzung ist weit und breit ein Aushängeschild´.“

Als dieser Versuch im Jahr 1995 zum ersten Mal gewagt wurde, konnte sich niemand vorstellen, dass dieser Ball so lange Bestand haben und in den vergangenen 22 Jahren immer beliebter werden sollte. Auf der Bühne hat sich in dieser Zeit einiges verändert: immer wieder drängen junge Musiker- und Musikerinnen nach. Nur einmal konnten die Irschinger Musiker wegen Besetzungsproblemen nicht selber spielen, was jedoch der Tradition keinen Abbruch getan hat.

Robert Frei verspricht: „Auf diesem Ball tummelt sich Jung und Alt und es ist immer wieder eine Riesen-Gaudi“. Natürlich lassen sich die Musiker immer wieder tolle Einlagen einfallen. Über Brotzeitverlosungen, Tombolas, Maibaum aufstellen, Zirkusshows, Bauernbaletteinlagen, Talkshows, Modenschauen, Tanz- und Showeinlagen und vieles mehr konnten die Besucher schon lachen.

Aber auch das Tanzbein kommt auf diesem Ball nicht zu kurz und durch nicht zu lange Tanzrunden haben die Faschingsgäste die Möglichkeit mit vielen verschiedenen Tanzpartner zu tanzen. Ein besonderes Highlight ist der Auftritt der „Golden Nuggets“ und den „Libertys“. Diese Irsinger Gruppen denken sich jedes Jahr etwas Neues für die Bälle in Irsingen aus. Das diesjährige Motto lautet: „Sommer, Sonne, Strand“ und diesmal spielen die „Beach’ies“. Dieser Ball ist natürlich erst der Auftakt zum Faschingsendspurt, denn am Rosenmontag geht es dann gleich weiter mit dem Hausball im Dorfladen zur Rothensölde, bevor dann am Faschingsdienstag der Faschingsumzug ansteht. Je nach Witterung säumen bis zu 1000 Leute die Dorfstraße und schauen den Umzugsteilnehmern zu. Heuer werden es weit über 30 Zugnummern sein – die Hälfte marschiert die Dorfstraße runter und die andere Hälfte die Dorfstraße rauf.

Am alten Lagerhaus (Raiffeisenbank) findet eine Moderation des Umzugs statt. Im Anschluss findet dann im Vereinsheim ein buntes Faschingstreiben statt. Hier spielen dann wieder die „Beach’ies . (alf)