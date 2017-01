2017-01-16 15:00:00.0

Fasching im Unterallgäu Ein königliches Vergnügen

19 Minigarden und ihre Regenten treffen sich im Bad Wörishofer Kurhaus Von Franz Issing

„Ein Augenschmaus, so viel Narretei auf der Bühne zu sehen“, schwärmten unisono Bürgermeister Paul Gruschka und Christoph Spies, der Präsident des Regionalverbandes bayerisch-schwäbischer Fastnachtsvereine. Etwa 400 junge Marsch-und Showtänzerinnen marschierten beim 27. Unterallgäuer Treffen der kleinen Regenten im Kurhaus ein, um ihren Prinzenpaaren zu huldigen und die vielen gut gelaunten Besuchern auf die fünfte Jahreszeit einzustimmen.

Dabei wirbelten die Gardinchen nur so über die große Bühne, schwangen im Takt zur Musik die Beine und ließen die Röcke fliegen. Vier Stunden lang demonstrierten gestern Nachmittag Mini-Prinzenpaare und 19 Garden, dass sie für die närrischen Tage gut gerüstet sind. Schmissige Märsche wechselten mit gut einstudierten Show-Tänzen. Das Programm bot viele bunte Knallbonbons. Ein echter Hingucker war der Auftritt der Geltelonia, deren Minis um ein Lagerfeuer Cowboy und Indianer spielten. Mit viel Geheul gruben die Rothäute das Kriegsbeil aus und rauchten am Ende mit den Weißen die Friedenspfeife.

Wie man die Stimmung anheizt, wussten auch die kleinen Mindelonen. Verkleidet als Fledermäuse und Vampire wirbelten sie über die Bühne und tanzten Rock’n’Roll zur Geisterstunde. Und während die Narrwangia aus Dirlewang das Rad der Zeit in die Ära von Pettycoats und Lederjacken zurückdrehte und mit Songs von Elvis Presley und Jonny Cash alt und jung in Schwung hielt, entführten die kleinen Haremsdamen der Fastnachtszunft Pforzen das Publikum in die Welt von „Tausend und einer Nacht“. Angesichts zündender Showeinlagen und schmissiger Gardemärsche stieg die Stimmung bei Eltern, Opas und Omas höher und höher. Man war sich einig: Das von der Kneippilonia und seiner Präsidentin Petra Mayer-Büchele ausgerichtete Minigarde-Treffen war ein gelungenes Feuerwerk der guten Laune.