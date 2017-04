2017-04-08 00:34:55.0

Festakt Ein symbolischer Schlussstrich mit dem Spaten

Mit einem symbolischen Spatenstich wird der Bau des neuen Gemeindehauses in Oberrammingen angepackt. Doch das Dorf bleibt gespalten: Noch immer stehen nicht alle Ramminger hinter dem umstrittenen Projekt Von Alf Geiger

Mit einem symbolischen „Ersten Spatenstich“ wird Rammingens Bürgermeister Anton Schwele am kommenden Montag, 10. April, um 10.30 Uhr die Bauarbeiten für das Gemeindehaus auf den Weg bringen. Damit zieht Schwele auch symbolisch einen „Schlussstrich“ unter die heftigen Debatten um Sinn und Unsinn des Gemeindehauses, die in einem Bürgerentscheid ihren Höhepunkt fanden. Treffpunkt ist die Baustelle in der Ortsmitte (beim Feuerwehrhaus).

Nicht allen Rammingern wollte gefallen, dass sich die Gemeinde für mehr als zwei Millionen Euro ein solches Projekt leistet, doch die deutliche Mehrheit der Bürger (69,94 %) gab der neuen Ortmitte dann grünes Licht. Und bis heute hat sich an der Spaltung der Ramminger Bürgerschaft wenig geändert: Gegner des Prestige-Objekts halten nach wie vor nichts von dem Projekt und auch die Vergabe der Bauarbeiten sorgte erneut für Kritik, die freilich – wie meist in Rammingen – nur hinter vorgehaltener Hand geäußert wird, dafür aber umso heftiger ausfällt. Immer wieder wird gemunkelt, dass es bei der Vergabe nicht mit rechten Dingen zugegangen sei, da heimische Unternehmen „bevorzugt“ sein sollen. Die Mindelheimer Zeitung fragte nach – und Bürgermeister Schwele bestätigte prompt, dass bei der Auftragsvergabe ausschließlich Unternehmen aus der Region berücksichtigt worden sind.

ANZEIGE

Dies habe jedoch nichts mit „Bevorzugung“ zu tun, sondern allein mit der Tatsache, dass diese Unternehmen das wirtschaftlich interessanteste Angebot abgegeben hätte. Schwele: „Erfreulicherweise haben heimische Firmen die günstigsten Angebote abgegeben“. Das Gesamtvolumen der bisherigen Auftragsvergaben beziffert Schwele mit rund 950 000 Euro. Auf Anfrage teilte er weiter mit, dass die Ausschreibungen öffentlich über das Internet oder beschränkt-öffentlich und in „enger Zusammenarbeit mit der VOB-Vergabestelle bei der Regierung von Schwaben erfolgt seien.

Für jedes Gewerk hätten mehrere Firmen Angebote abgegeben, die ebenfalls von der Regierung geprüft worden seien.

Tatsächlich wurden mehrere Unternehmen aus der näheren Umgebung berücksichtigt, wie bereits im Mitteilungsblatt der Gemeinde im März veröffentlicht wurde. Demnach ist das einzige direkt aus Rammingen stammende Unternehmen die Firma „Bau & Putz“, die dem Gemeinderat Volker Schwarz gehört und an die sämtliche Baumeisterarbeiten vergeben wurden.

Auf dem Areal zwischen Feuerwehrhaus, Kindergarten und Grundschule soll also künftig das neue „Herz“ der Gemeinde Rammingen schlagen, – deshalb hat sich der Gemeinderat zuletzt auch für die Bezeichnung „Gemeindehaus“ entschieden. „Wir hoffen, dass dort eine neue und lebendige Dorfmitte entsteht,“ sagte Bürgermeister Anton Schwele schon im Februar zur Mindelheimer Zeitung.

Auf rund 1,4 Millionen Euro schätzte Schwele damals die Baukosten – bis am Ende alle Wünsche der Ramminger dort verwirklicht sein werden, werde das Projekt bestimmt um die zwei Millionen Euro kosten, schätzte Schwele. Dafür bekommen die Ramminger dann eine neue Dorfmitte mit Tages-Café, Gemeindebücherei, Rathaus, eine Arztpraxis, Gemeindearchiv und einem Mehrzweckraum für Vereine und Veranstaltungen. Im 1. Stock soll eine Tagesbetreuung für Senioren Platz finden und im Außenbereich ist ein Spielplatz geplant. Wie der geplante Treffpunkt für die Dorfjugend aussehen könnte, war laut Schwele noch offen.

Fest steht indes die Finanzierung: Weder Steuern noch Gebühren müssen laut Schwele erhöht werden, neben dem Geld aus der Stiftung von Luitpold Lipp hat die Gemeinde Rammingen genug Geld zurückgelegt, um für den Rest locker aufkommen zu können. Gut 1,6 Millionen Euro hat Rammingen laut Schwele derzeit auf der „hohen Kante“. Genug Geld also, um auch eine angemessene Würdigung von Luitpold Lipp bezahlen zu können.

Noch ist offen, ob es eine Gedenktafel wird oder ob der neue Dorfbrunnen nach ihm benannt werden soll. Fest steht nur, dass sich die Gemeinde Rammingen bei Luitpold Lipp bedanken will, der nach seinem Tod mit einer großzügigen Spende an die Gemeinde den finanziellen Grundstein für das geplante „Begegnungshaus“ gelegt hatte.

Rund 1,3 Millionen Euro hat der Mäzen und Bauunternehmer in eine Stiftung eingebracht, die in den vergangenen Jahren mehrere soziale und gemeinnützige Einrichtungen in Rammingen und der Region großzügig unterstützt hat. 2018 wird das Vermögen dann ganz an die Gemeinde Rammingen fallen, die mit diesem Geld einen Teil der Baukosten für das neue Begegnungshaus in Oberrammingen bezahlen wird.

Das alte Rathaus an der Ecke Hauptstraße/Friedhofstraße wird laut Schwele nach dem Umzug in das neue Prestigeobjekt verkauft, eine andere Nutzung oder gar eine Sanierung sei für die Gemeinde nicht mehr lukrativ gewesen.