2017-02-04 11:53:00.0

Kohlenmonoxid Ein tödliches Gas, das durch Wände geht

Der Unterallgäuer Kreisbrandrat Alexander Möbus weist auf Gefahrenquellen für hin. Wo Kohlenmonoxid entstehen kann.

Traurige Berühmtheit erlangte der fränkische Ort Arnstein. Hier starben sechs Jugendliche an dem giftigen Gas Kohlenmonoxid.

Seit der Tragödie von Arnstein ist viel von Kohlenstoffmonooxid – oder kurz Kohlenmonoxid – die Rede. Sechs Jugendliche starben in einer Gartenlaube in der unterfränkischen Stadt, weil ein mit Benzin betriebenes Stromaggregat das giftige Gas ausstieß. Kreisbrandrat Alexander Möbus warnt deshalb vor der tödlichen Gefahr: „Ich denke da auch an die Gartenhäuschen, Buden und Bauwagen im Unterallgäu.“

Dass in Haushalten mit Holzöfen regelmäßig der Kaminkehrer kommt, um zu reinigen, zu messen und zu prüfen, sollte laut Ingrid Möbius vom Sachgebiet Sicherheit und Ordnung eine Selbstverständlichkeit sein. „Wer das verpasst, läuft Gefahr, im Falle eines Brandes oder eines anderen Unglücks nicht nur sein Leben erheblich zu gefährden, sondern auch seinen Versicherungsschutz zu verlieren.“ Weniger selbstverständlich seien diese Kontrollen allerdings bei Gartenhäuschen, Buden und Bauwagen. „Ich kann mir gut vorstellen, dass hier der ein oder andere Holzofen in Betrieb ist, der nicht regelmäßig überprüft wird“, vermutet Kreisbrandrat Möbus: „Ich kann den Menschen nur ans Herz legen, sich auch hier von ihrem Kaminkehrer beraten zu lassen.“

ANZEIGE

Doch nicht nur von Holzöfen gehe Gefahr aus. „Manche Geräte, zum Beispiel einige gasbetriebene Heizgeräte, darunter auch die beliebten Heizpilze oder Stromaggregate, darf man eben nur im Freien verwenden“, so Möbus. An die Sicherheitshinweise des Herstellers müsse man sich unbedingt halten.

„Kohlenstoffmonooxid entsteht aber auch beim Grillen“, so der Kreisbrandrat weiter. Auch wenn die Kohlen schon glühen und es nicht mehr raucht, dürfe der Grill niemals in einen geschlossenen Raum gestellt werden.

Das Tückische: Kohlenmonoxid ist völlig farb- und geruchslos. Erste Symptome einer Vergiftung sind laut Möbus oft sehr unspezifisch. „Zum Beispiel tritt Schwindel auf, Verwirrtheit oder Übelkeit. Bei höherer Konzentration wird man schnell bewusstlos.“ Übrigens: Kohlenstoffmonoxid kann laut Möbus sogar Wände durchdringen. „Die Quelle ist deshalb oft schwer auszumachen.“