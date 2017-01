2017-01-04 17:35:00.0

Polizei sucht Täter Einbrecher durchsuchen zwei Wohnhäuser

In Oberauerbach haben die Bewohner zweier Häuser eine böse Neujahrsüberraschung erlebt. Von Ulf Lippmann

Ein oder mehrere Einbrecher in Oberauerbach am Nachmittag und Abend des Neujahrstages in zwei Einfamilienhäuser eingedrungen und haben alle Räume durchsucht. Nach Mitteilung der Polizei wurde nichts gestohlen. Der angerichtete Schaden beläuft sich jedoch auf 2500 Euro. Die Einbrüche passierten in der Ringstraße und im Eichbühl.

Der oder die Täter dürften über die angrenzenden Wiesen gekommen sein.

Wer hat etwas beobachtet? Die Polizei (Telefon 08261/76850) sucht Zeugen.