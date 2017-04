2017-04-26 12:05:00.0

Kriminalität Einbrecher durchwühlen Haus in Türkheim

Mehrere Türen beschädigt. Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe.

Unbekannte sind in Türkheim in ein Wohnhaus eingebrochen. Nach Angaben der Polizei war das Gebäude an der Römerstraße zur Tatzeit nicht bewohnt. Die Täter brachen drei Türen auf und richteten auf diese Weise einen Schaden von etwa 200 Euro an. „Das gesamte Haus wurde durchwühlt und nach Wertgegenständen durchsucht“, berichtet die Polizei. Ob die Einbrecher Beute gemacht haben, steht derzeit allerdings noch nicht fest. Der Einbruch ereignete sich nach dem Stand der Ermittlungen in der Zeit vom 21. bis zum 25. April. Bei der Suche nach den Tätern bittet die Polizei Bad Wörishofen die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08247/96800 entgegengenommen.