2017-01-23 12:11:00.0

Kriminalität Einbrecher in Türkheim: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte machen in einem Wohnhaus Beute. Von Markus Heinrich

Eine böse Überraschung erlebten die Inhaber eines Einfamilienhauses am Sonntagabend in Türkheim. Unbekannte waren in das Haus an der Tilsiter Straße eingebrochen und hatten Gegenstände im Gesamtwert von rund 500 Euro erbeutet. Daneben entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen bittet mögliche Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. Die Beamten wollen wissen, wer womöglich verdächtige Personen und Fahrzeuge auf der Tilsiter Straße am Sonntag in der Zeit zwischen 12 und 19 Uhr gesehen hat.