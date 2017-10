2017-10-11 14:09:00.0

Kriminalität Einbrecher schlagen auch in Kirchdorf zu

Binnen kurzer Zeit werden weitere Sportheime im Stadtgebiet von Bad Wörishofen zum Ziel bislang unbekannter Täter.

Zuerst das Wörishofer Sportheim, dann ein Bürocontainer, nun kommen weitere Einbruchsfälle hinzu. Am Montag wurde gegen Mittag festgestellt, dass jemand in das Schützenheim in Kirchdorf eingebrochen ist. Am Tatort stellten die Beamten dann fest, dass auch in das in unmittelbarer Nähe befindliche Tennisheim eingebrochen wurde.

An beiden Gebäuden hat der bislang unbekannte Täter jeweils eine Scheibe eingeschlagen. Durch das kaputte Fenster gelangte der Einbrecher dann in das Gebäude. Im Schützenheim erbeutete der Täter einen niedrigen Bargeldbetrag und einige Packungen Zigaretten. Im Tennisheim blieb es beim angerichteten Sachschaden, den die Polizei in beiden Fällen mit jeweils etwa 500 Euro beziffert. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 08247/96800 mitzuteilen.

Vier Einbrüche binnen eines Wochenendes, das hat es in Bad Wörishofen schon länger nicht mehr gegeben. Dazu kommen zwei weitere Einbrüche kurze Zeit vorher in Wohnhäuser in der Gartenstadt. (m.he)