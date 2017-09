2017-09-13 14:33:00.0

Kriminalität Einbruch in die Bude Stockheim

Dieb stiehlt Tresor mit Bargeld. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Ein Einbrecher hat sich in der Bude Stockheim zu schaffen gemacht. Am Montag oder Dienstag drang der Unbekannte in das Gebäude ein. Der Täter schlug dazu an der Rückseite der Bude eine Scheibe ein. Durch das Fenster kletterte er in den Innenraum.

Aus dem Gastraum stahl der Einbrecher dort einen kleinen Würfeltresor, in welchem sich mehrere hundert Euro Bargeld befanden. Der Sachschaden beträgt 100 Euro.

Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen bittet um Hinweise auf den Täter unter der Telefonnummer 08247/96800. (m.he)