2017-10-10 15:42:00.0

Kriminalität Einbruch ins Wörishofer Sportheim

Auch ein Bürocontainer wurde in der selben Nacht aufgebrochen.

Erneut wurde in Bad Wörishofen eingebrochen. Diesmal war das Sportheim der Kneippstadt das Ziel, außerdem ein Bürocontainer im Gewerbegebiet. Nach Angaben der Polizei ereigneten sich beide Einbrüche am Wochenende. In der Zeit von Samstag bis Montag schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe eines Bürocontainers in der Karl-Benz-Straße ein und durchsuchte diesen nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Der Schachschaden wird auf 150 Euro geschätzt.

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein Unbekannter dann eine Fensterscheibe im Sportheim Bad Wörishofen am Stadionring eingeschlagen, um so ins Gebäude zu gelangen. Die Beute bestand nach dem Stand der Ermittlungen aus Leergut, Schnaps und Lebensmitteln. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei allerdings auf rund 1500 Euro. Der Einbrecher hatte zunächst nämlich versucht, die Verglasung einer Terrassentür einzuschlagen. Die Sicherheitsverglasung hielt zwar den Schlägen stand, wurde jedoch durch die Schläge total zerstört. An einem Nebenraum des Sportheimes wurde zudem ein anderes Fenster aufgehebelt. Auch dieser Raum wurde vom Täter durchsucht. Dort bracht er einen verschlossenen Kühlschrank auf. Darin befanden sich nur Getränke, von denen auch nichts gestohlen wurde.

Die Polizei bittet bei der Suche nach den Tätern um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden.

Erst vor Kurzem gab es bereits zwei Einbrüche, sogar in der selben Nacht. Betroffen war die Gartenstadt. (m.he)