2017-10-25 14:31:00.0

Kriminalität Einbruchsserie in Bad Wörishofen geht weiter

Erneut sind Vereinsheime das Ziel. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Von Markus Heinrich

Die Einbruchsserie in Bad Wörishofen weitet sich aus. In der Nacht von Montag auf Dienstag brach ein unbekannter Täter in die Gaststätte am Tennisheim in Bad Wörishofen ein. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Clubhaus wurde durchwühlt. Allerdings machte der Einbrecher nach Lage der Dinge wohl keine Beute.

In der gleichen Nacht wurde auch in die Minigolfanlage beim Jagdhäusle Bad Wörishofen eingebrochen. Der unbekannte Täter hebelte das Schloss am Nebengebäude auf und gelangte über ein Schiebefenster, das er ebenfalls aufhebelte, in den Kiosk. Die Beute dort: etwa 20 Schokoladenriegel und etwas Salzgebäck. Allerdings hat der Unbekannte nach Polizeiangaben einen Sachschaden von etwa 500 Euro angerichtet.

Am frühen Dienstagmorgen war dann der Dartclub „Dart-Stüberl“ das Ziel eines Einbrechers. Durch ein Fenster gelangte er in das Innere des Gebäudes an der Max-Plank-Straße. Er stahl Münzgeld in Höhe von 50 Euro und eine Registrierkasse. Die Polizei Bad Wörishofen bittet auf der Suche nach dem Täter oder den Tätern um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer verdächtigte Beobachtungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 08247/96800 melden.