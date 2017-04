2017-04-09 08:00:00.0

Denkmalschutz Eine Frage der Optik – und des Geldes

Die rund 300 Jahre alte Reichsbrücke in Oberkammlach soll vor dem Verfall bewahrt werden. Doch am Wie scheiden sich die Geister Von Sandra Baumberger

Was diese Brücke nicht schon alles miterlebt hat: Seit rund 300 Jahren spannen sich in Oberkammlach die beiden Gewölbe der Reichsbrücke über die Kammel. Könige, Prinzen und der russische Kaiser haben sie passiert und zuvor schon die französischen Heere bei der legendären „Schlacht von Kammlach“. Ungezählt sind die Fuhrwerke, die in all den Jahren über sie hinweggerumpelt sind, später dann Traktoren, Autos und heute auch mancher Lastwagen.

Das alles hat Spuren hinterlassen: Die Brüstung ist leicht nach außen gekippt, die Fugen des Mauerwerks sind ausgewaschen, einige Steine fehlen. In der jüngsten Sitzung des Kammlacher Gemeinderates zählt Martin Mößle vom Kemptener Ingenieurbüro Dr. Schütz noch einige Schäden mehr auf: Durch den Bogen eines Gewölbes verläuft ein Riss, den Stahl der Schlaudern, den Ankern, die die Brücke gewissermaßen zusammenhalten, hat der Rost an einigen Stellen regelrecht aufgeblättert und am Betonsockel hat die Kammel ganze Brocken weggeknabbert. „Die Schäden sind relativ umfangreich“, fasst Mößle zusammen, betont aber auch, dass sie behebbar sind.

Zumindest dann, wenn nicht wieder so viel Zeit vergeht, wie zwischen dem Start des Vorprojekts vor sechs Jahren und der jetzigen Nachprüfung. Damals hatten sich die Räte für das Vorprojekt ausgesprochen, jetzt scheinen einige die Sanierung eher abzulehnen – vielleicht auch, weil bis vor kurzem alle Förderanträge der Gemeinde abgelehnt wurden. „Wie lange würde sie noch halten, wenn man nichts tut?“, will etwa Bernd Lindemann von Mößle wissen. Weil: „Irgendwann stürzt sie ein – und dann können wir eine neue bauen.“ Das würde wohl auch Andreas Suiter ganz gut gefallen, der die Sanierung mit den Worten: „Für mich ist die Brücke einfach maushie“, abtut.

Ganz so einfach ist es aber wohl nicht: Da die Brücke unter Denkmalschutz steht, könnte das Landesamt für Denkmalschutz die Gemeinde nach Einschätzung von Mößle sogar zur Sanierung zwingen. Und die wird umso teurer, je länger sie aufgeschoben wird. „Die Schäden werden ab einem gewissen Punkt exponentiell größer“, erklärt Mößle.

Er schlägt den Räten vor, in einem ersten Schritt die Bögen wieder tragfähig zu machen, indem eine Zementmischung in die Risse gepresst wird. Die Stahl-Schlaudern sollen durch welche aus Edelstahl ersetzt werden, ein Teil der Brüstung ist so marode, dass er komplett abgerissen und neu aufgebaut werden müsste. Fehlende Steine in der verbleibenden Brüstung würden durch neue ersetzt, die ganze Mauer würde gereinigt und neu verfugt und der Betonsockel ausgebessert. Im zweiten Schritt käme dann der jetzige Asphalt herunter, es würde eine neue Stahlbetonplatte eingebaut für die Lastverteilung und als Unterkonstruktion für die Abdichtung, die dann mit einer neuen Asphaltschicht versehen würde.

Bei den Räten stößt Mößle damit aber auf wenig Gegenliebe: Die einen stören sich an der Kombination der alten mit den neuen Ziegeln und dem „Flickwerk“, das sich daraus ergibt, die anderen an einem Betonstreifen, der von einer früheren Sanierung im Mauerwerk zu sehen ist und ja wohl alles anderes als historisch oder gar schön sei, und wieder andere daran, dass die Brücke zum Schutz der Ziegel verputzt werden könnte – sofern sie das auch früher einmal war. Denn wenn das Mauerwerk hinterher ohnehin nicht mehr zu sehen sei, könne man die Brüstung doch auch gleich komplett neu aufmauern. Für seinen Einwand, dass der Sinn von Denkmalschutz ja gerade darin bestehe, möglichst viel alte Bausubstanz zu erhalten, scheint Mößle jedenfalls wenig Gehör zu finden. Die Räte entlassen ihn schließlich mit der Bitte, zu prüfen, ob die Brüstung komplett abgebaut und in einer optisch ansprechenden Mischung aus alten und neuen Steinen wieder aufgebaut werden könnte und was es kosten würde, den Asphalt durch ein Kopfsteinpflaster zu ersetzen. Immerhin mache der Belag laut Raphael Schwab aus Sicht des Brücken-Nutzers etwa 50 Prozent der Optik aus und Asphalt habe es um 1700 schließlich auch nicht gegeben.

Über die Zukunft der Brücke entscheiden letztlich aber wohl weniger optische Fragen als die der Finanzierung: Insgesamt rechnet Mößle mit Kosten von 275000 Euro, die einen etwa zehnprozentigen Puffer für unliebsame Überraschungen während der Bauarbeiten enthalten. Das Landesamt für Denkmalpflege hat der Gemeinde nun zwar in Aussicht gestellt, dass die Sanierung mit bis zu 150000 Euro aus dem Entschädigungsfond gefördert werden könnte. Diese Formulierung ist den Räten jedoch zu unsicher. Was, wenn es am Ende nur 10000 Euro sind? Bürgermeister Josef Steidele hält das zwar für sehr unwahrscheinlich, will mit seinen Räten aber eine verbindliche Zuschuss-Zusage abwarten, bevor weitere Schritte unternommen werden. Noch einmal sechs Jahre sollen die aber nicht auf sich warten lassen.