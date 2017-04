2017-04-03 12:05:00.0

Freizeit im Unterallgäu Eine Jahreskarte für drei Freibäder?

Noch gibt es gravierende Unterschiede bei den Preisen in Türkheim, Mindelheim und Bad Wörishofen. Damit könnte bald Schluss sein. Von Alf Geiger

Herbert Wexel hat im Türkheimer Freibad derzeit alle Hände voll zu tun: Das große Schwimmbecken wird abgelassen, das Wasser ausgetauscht und alles wird blitzblank geputzt, damit zum Start in die Badesaison – wenn das Wetter mitspielt Anfang Mai – alles perfekt ist und die Wasserratten ihren Badespaß ungetrübt genießen können.

Bis dahin haben die Verantwortlichen in den Rathäusern in Türkheim, Bad Wörishofen und Mindelheim also noch Zeit, die Weichen für die „Drei-Bäder-Karte“ zu stellen. Die Idee dahinter: Wer sich eine Jahreskarte für eines der drei Freibäder im Landkreis in Türkheim, Bad Wörishofen und Mindelheim kauft, der soll in allen drei Freibädern schwimmen können. Eine Jahreskarte für drei Bäder zum Einheitspreis – für jedes einzelne Freibad soll es aber auch weiterhin eine Jahreskarte geben.

Die unterschiedlichen Preise stießen auf Kritik

Bislang galt: Wer sich etwa in Türkheim eine Jahreskarte kaufte, durfte damit auch in den beiden anderen Freibädern in Bad Wörishofen und Mindelheim planschen – doch das passte einigen im Bad Wörishofer Rathaus so gar nicht, wie sich bei einer Stadtratssitzung im Juni des vergangenen Jahres gezeigt hatte: Die Grünen hatte damals einen Antrag gestellt, weil sie in den unterschiedlichen Preisen eine Ungleichbehandlung erkannt hatten.

Tatsächlich zahlen erwachsene Badegäste in Bad Wörishofen 80 Euro, eine Türkheimer Wasserratte wird mit 60 Euro zur Kasse gebeten und Mindelheimer Schwimmer müssen für ihre Jahreskarte „nur“ 45 Euro hinlegen. Das liege auch daran, dass das Kneippstädter Bad beheizt sei, die anderen nicht, hieß es damals als Begründung im Bad Wörishofer Rat. Eine Angleichung der Preise könne man versuchen, meinte der damalige Ordnungsamtsleiter Dominik Leder, der inzwischen im Wörishofer Ordnungsamt von Jan Madsack abgelöst wurde.

Unterhaltskosten sind sehr unterschiedlich

Madsack griff diese Idee auf und ging jetzt auf seine Kollegen in den Nachbargemeinden zu, um eine Lösung für ein „Drei-Bäder-Karte“ mit einheitlichen Eintrittspreisen zu suchen.

Derzeit ist Madsack nicht zu erreichen. Auf Anfrage der MZ erklärte Bad Wörishofens Bürgermeister Paul Gruschka, dass Auskünfte zur „Drei-Bäder-Karte“ aufgrund „personeller Engpässe“ erst ab 7. April beantwortet werden können. Doch schon am kommenden Donnerstag, 6. April, um 19 Uhr steht dieses Thema auf der Tagesordnung des Türkheimer Gemeinderates. Auf Anfrage der Mindelheimer Zeitung bestätigte Bürgermeister Christian Kähler, dass es „Überlegungen gibt, ob zu den „normalen“ Jahreskarten, eine Jahreskarte eingeführt wird, die einheitlich kostet und zum Eintritt in alle drei Freibäder berechtigt. Im Gemeinderat gehe es zunächst „um eine kurze Einschätzung, wie der Markt Türkheim dazu steht und ob man das überhaupt sinnvoll findet“. Kähler ist überzeugt, dass es keine einheitliche Preisgestaltung für alle drei Freibäder geben kann, da dies aufgrund der teils deutlich unterschiedlichen Unterhaltskosten nicht realisierbar sein werde.