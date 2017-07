2017-07-29 09:52:00.0

Landtagswahl Eine Stunde Lob für Franz Pschierer

Die CSU nominiert den Wirtschaftsstaatssekretär zum Direktkandidaten für die Landtagswahl und wählt einen weiteren Kandidaten. Von Johann Stoll

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Sobald am 24. September der Bundestag gewählt ist, geht es in die nächste Runde. 2018 werden die Parlamentarier für den bayerischen Landtag und den schwäbischen Bezirkstag gewählt. Die CSU hat dazu wichtige Weichen gestellt. Im Stimmkreis 708 Kaufbeuren gehen als Direktkandidaten Franz Josef Pschierer (Landtag) und Stefan Bosse (Bezirkstag) ins Rennen. Im benachbarten Stimmkreis 712 Memmingen, zu dem Kammlach gehört, treten Klaus Holetschek (Landtag) und Alfons Weber (Bezirkstag) an.

Im Bürgerhaus Mindelau hatten am Donnerstagabend die Delegierten aus dem Stimmkreis 708 Kaufbeuren getagt. Auf den Stimmkreisabgeordneten und Wirtschaftsstaatssekretär Franz Josef Pschierer entfielen 56 Ja-Stimmen bei 66 Wahlberechtigten. Fünf Stimmen waren ungültig, sodass rund 92 Prozent für Pschierer gestimmt haben. Der Kaufbeurer Oberbürgermeister Stefan Bosse wurde mit 98,5 Prozent der gültigen Stimmen als Direktkandidat für den Bezirkstag gewählt.

In seinem Rechenschaftsbericht erinnerte Pschierer an seinen politischen Ziehvater Richard Wengenmeier. Dieser hatte bei jeder sich bietenden Gelegenheit gesagt: „Vergesst mir die kleinen Leute nicht!“ Pschierer sieht sich als Abgeordneter für kleine und große Leute. „Ich will auch der Kümmerer für alle Bürger sein, egal welcher politischen Richtung diese anhängen“, sagte er. In den vergangenen Jahren seien mehrere wichtige Projekte für die Region verwirklicht worden. Er nannte die Technikerschule, den Neubau der Polizei in Mindelheim, die Beamtenfachschule und das Flugsicherungszentrum Kaufbeuren oder Schulsanierungen in Bad Wörishofen.

Als Wirtschaftsstaatssekretär habe er mit dazu beigetragen, dass 80 Firmen aus der Region in den vergangenen Jahren finanziell unterstützt wurden, um Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu schaffen. Im engen Schulterschluss mit dem Bundestagsabgeordneten Stephan Stracke sei es gelungen, wichtige Straßenbauprojekte im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans unterzubringen. Pschierer nannte die B300, die B12 und Ortsumfahrungen von Mindelheim, Pfaffenhausen, Hausen. Auch in Zukunft will er „möglichst viel für unseren Raum“ tun.

Der Mindelheimer Abgeordnete hob auch sein Engagement für die bayerische Wirtschaft hervor. Auf zahlreichen Delegationsreisen ins Ausland begleiteten ihn und Wirtschaftsministerin Ilse Aigner Vertreter des bayerischen Mittelstandes. Dies nütze der Wirtschaft. Als sehr zuverlässigen Partner lobte Klaus Holetschek seinen Parteifreund Pschierer. Er kümmere sich um Anliegen und setze sie um. „Das war immer fantastisch!“, schwärmte der frühere Bürgermeister Bad Wörishofens. Im Landtag genieße Pschierer sehr hohe Wertschätzung. Auch der Ettringer Bürgermeister und Kreisrat Robert Sturm stimmte ein Loblied an. Pschierer habe ein „Herz für die Kommunen“ und einen Draht zu den Leuten. Stephan Stracke dankte „dem lieben Franz für die hervorragende Zusammenarbeit“. Blind könne man sich auf ihn verlassen.

Die Wahlergebnisse:

Landtagskandidaten Franz Josef Pschierer (92 Prozent), Klaus Holetschek (98,8 Prozent)

Bezirkstagskandidaten Stefan Bosse (98,5 Prozent), Alfons Weber (95,2 Prozent)