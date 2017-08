2017-08-04 10:09:00.0

Zukunft Eine Zeit ohne Visionen

Die örtliche Politik ist gut im Alltagsgeschäft. Es fehlt aber an neuen Ideen. Von Johann Stoll

Vom früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt ist ein hübsches Bonmots überliefert. Als er nach Visionen gefragt wurde, sagte er in seiner unnachahmlichen Hamburger Art: „Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“. Schmidt war Realpolitiker durch und durch. Visionen waren ihm ein Gräuel. Das war für ihn Zeitverschwendung. Was machbar ist, wird gemacht. Alles andere sind Hirngespinste.

Im Unterallgäu sind politisch lauter Helmut Schmidts unterwegs. Echte Visionen hat hier schon lange keiner mehr formuliert. Das ist schade, weil Visionen eine gute Richtschnur sein können, wo wir in zehn, 20 Jahren hin wollen.

Die A96 war so eine Vision aus längst vergangenen Tagen. Aus ihr wurde konkrete Politik, nicht zuletzt durch die Hartnäckigkeit von Leuten wie dem damaligen Landrat Hermann Haisch. Der Region hat die Autobahn immensen Aufschwung beschert. Auch der Memminger Flughafen war so eine Vision. Hier wurde aus einem konkreten Problem, dem Aus für einen Bundeswehrstandort, eine zivile Erfolgsgeschichte. In unseren Tagen fehlt es am Mut, auch einmal Ziele zu formulieren, die vielleicht erst in einigen Jahren verwirklicht werden können. Werden diese Wünsche aber nie formuliert, werden sie niemals erfüllt. Beispiel Bildung. Die Technikerschule in Mindelheim, auf die alle Politiker zurecht stolz sind, hat der Unternehmer Burkhart Grob mit seiner Millionenspende aufs Gleis gebracht. Die Politik hat das zuvor nicht einmal als Vision zu formulieren gewagt. Ihr darf man allerdings zugutehalten, dass sie verstanden hat, diese großzügige Gabe für etwas Großes zu nutzen.

Diese Schule ist ein immenser Gewinn für die Betriebe der Metall- und Elektrobranche der ganzen Region. Das ist ein Wurf in die Zukunft.

Würden wir uns trauen, auch mal Visionen zu formulieren, kämen wir vielleicht auf die Idee, dass das Unterallgäu mit Memmingen Hochschulstandort werden muss. Dass das mühevoll ist und ein langfristiger Prozess, ist klar. Aber dieser Weg könnte lohnend sein. Die Mini-Außenstelle Memmingen ist kaum mehr als ein Alibi.

Das Unterallgäu leistet sich seit Jahren den Luxus, kluge junge Leute in anderen Regionen studieren zu lassen. Die Region läuft damit Gefahr, einen erheblichen Teil von ihnen für immer zu verlieren. Sie fassen anderswo Fuß, gründen Familien und arbeiten fern der Heimat. Wenn der Fachkräftemangel schon heute ein großes Thema ist, könnte eine solche Hochschule neue Impulse bringen.

Der aktuelle Politikbetrieb im Unterallgäu liebt diese Blicke in eine fernere Zukunft nicht besonders. Hier wird das Machbare umgesetzt, und das klappt auch gut. Die Mindelheimer zum Beispiel spüren seit Jahren, wie der Verkehr immer mehr zunimmt. Dem Problem stellt sich die Stadtpolitik aber nicht systematisch. Hier fehlt es an einem Gesamtplan. Wenn im Norden der Stadt immer mehr Wiesen zugebaut werden, dann ist es zwingend notwendig, auch mit an die Verkehrsströme zu denken. Das geschieht aber nur unzureichend. Eine Ableitung der Autos auf die B16 bei der Firma Kleiner ist erst in einigen Jahren vorgesehen, wenn die Bahn die Zahl ihrer Übergänge verringern will. Konkret ist da noch gar nichts.

Das Verkehrschaos am Maristenkolleg ist ein Beispiel dafür, dass im Rathaus sich bietende Chancen nicht genutzt werden. Konkret hätte die Stadt im Süden der Schulanlagen am Gleis ein Grundstück erwerben können. Das war den Buchhaltern aber zu teuer. Also ging es an einen privaten Käufer. Damit war die Chance vertan, dort eine zentrale Bushaltestelle zu schaffen wie es eine Schule dieser Größe eigentlich dringend benötigen würde. Jetzt wird an Lösungen gearbeitet, die wohl deutlich teurer kommen werden.

Mit dem Bau des Berufsschulheimes bekam das Thema Verkehr am Maristenkolleg wieder hohe Aktualität. Eine Verkehrszählung wurde in Auftrag gegeben. Die fand voriges Jahr statt. Auf der letzten Sitzung vor der Sommerpause 2017 hat sich der Stadtrat erstmals mit den Zahlen befasst. Jetzt pressiert es plötzlich, weil schon im Herbst 2018 die ersten Berufsschüler einziehen werden.

Anderes Beispiel: An der sogenannten BayWa-Kreuzung im Osten der Stadt kommt es immer wieder zu Verkehrsstaus. Hier böte sich die Chance, Grund zu kaufen. Die Stadt erklärt auf Anfrage sinngemäß: Ist nicht unser Thema. Dafür sei das Straßenbauamt zuständig. Eine Chance erkennen und dann handeln, wäre vielleicht eine Idee. Da braucht es ja nicht mal eine Vision. Ein zweispuriger Kreisverkehr an dieser Stelle könnte eine sinnvollere Lösung sein als weiter auf die Ampel zu setzen.

Und dann ist da nicht zuletzt die Mindelheimer Altstadt. Hier hat die Stadt viele Millionen Euro verbaut. Die Prachtstraße und der Marienplatz sind herausgeputzt worden. Ziel war immer ein Plus an Aufenthaltsqualität. Parkplätze dagegen wurden als nicht gar so wichtig angesehen. Wer nach und nach die Zahl der Parkplätze im Altstadtkern verringert, der muss aber für Alternativen sorgen. Eine weitere Tiefgarage in unmittelbarer Altstadtnähe könnte Abhilfe schaffen. Das zugegeben dreimal so großen Memmingen bietet 2800 Stellplätze in Parkhäusern und Tiefgaragen. Und Mindelheim? Da gibt es gerade mal die paar Dutzend Stellplätze in der Ochsentiefgarage. Wer wie die Mindelheimer Stadtpolitik auf Wachstum setzt, tut gut daran, das Thema Parken ganz oben auf die Agenda zu setzen.

Ein paar Visionen würden der Region guttun. Dann braucht es viele Helmut Schmidts, die daraus konkrete Politik machen. Da sind wir aber gut aufgestellt.