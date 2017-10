2017-10-19 08:59:00.0

Streit um Lautenwirtswiese „Eine attraktive Stadt braucht Wohnraum“

Alle Gruppierungen im Stadtrat kämpfen Seite an Seite mit dem Bürgermeister für die Baupläne. Von Johann Stoll

Mindelheim Alle Fraktionen und Gruppierungen im Mindelheimer Stadtrat sprechen sich für die Bebauung der Lautenwirtswiese aus.

CSU Christoph Walter argumentiert mit dem steigenden Wohnungsbedarf. Die Stadt sei hochattraktiv, biete Arbeitsplätze und Schulen bis zur Hochschulreife. Junge Familien bräuchten Wohnraum. Dazu passten die Pläne für eine zeitgemäße Kindertagesstätte.

Freie Wähler Stefan Drexel sagt, Stadtrat, Verwaltung und Fachplaner hätten sich viele Gedanken gemacht, wie eine städtebauliche Weiterentwicklung von Mindelheim aussehen könne. Der Kindergarten St. Stephan könne nicht saniert werden. Deshalb sei ein Neubau notwendig. Mit dem Kloster sei ein optimaler Partner gefunden worden.

SPD Georg Pfeifer hebt hervor, dass es die SPD war, die erfolgreich auf zehn Prozent sozial gebundene Wohnungen gedrängt habe.

BG Die Meinung ist geteilt. Michael Gerle und Manfred Schuster sind für die Wohnbebauung, Hannelore Lutzenberger dagegen.

Grüne Josef Doll argumentiert mit dem Flächenfraß. Im Norden der Stadt würde wertvolle landwirtschaftliche Fläche verloren gehen. Die Wiese am Lautenwirtsgässchen werde durch die Bebauung mit Grünzonen ökologisch sogar aufgewertet.

In der Diskussion sind die Unterstützer des Ratsbegehrens klar in der Mehrheit. Ob die Kindertagesstätte in jedem Fall komme, wird gefragt. Dazu sagt der Bürgermeister, die Wohnflächen seien für den Orden notwendiger Bestandteil des Konzepts.

Wie groß ist die Wohnungsnot? Die Stadt führt eine Liste mit 300 Wohnungssuchenden. 195 suchen ein Reihen- oder Einfamilienhaus, sagte der Bürgermeister.

Was geschieht, wenn die Wiese Grünfläche bleibt? Der Orden könne den Pachtvertrag jährlich kündigen. Die Fläche stünde dann nicht mehr zum Spielen zur Verfügung.

Wurde die Bürgerinitiative (BI) nicht darauf hingewiesen, dass für eine Gemeinbedarfsfläche eine Zweckbestimmung notwendig ist? Jedenfalls nicht von der Stadt. Sie berate nicht gegen ihr eigenes Konzept, so Bürgermeister Winter. Die oberste Juristin am Landratsamt habe Hannelore Lutzenberger als Vertreterin der BI gesagt, dass die Frage juristisch in Ordnung gehe.