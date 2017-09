2017-09-02 13:13:00.0

Testlauf Eine kleine Scheibe gegen Dellen auf dem Supermarkt-Parkplatz

Der V-Baumarkt testet derzeit für den süddeutschen Raum ein System, das gegen das Wegrollen von Einkaufswagen helfen soll. Die Kunden reagieren überrascht und begeistert Von Alf Geiger

„Entschuldigen Sie mal, was sind denn das für gelbe Dinger da am Boden?“ Der Mann blickt ratlos auf den Asphalt des Parkplatzes beim V-Baumarkt und zeigt auf einen kreisrunden, gelben Knubbel, der dort befestigt ist. Sascha Ziemke, Geschäftsführer der Ungurean Service GmbH aus Ettenbeuren (Kreis Günzburg), hilft dem Mann natürlich gerne: „Das ist unser Trolley-Fix, der ihren Einkaufswagen fixiert und am Wegrollen hindert“, sagt Ziemke – und natürlich probiert der Mann mit dem Einkaufswagen das sofort aus.

„Na, das ist ja mal eine gute Idee“, sagt er dann und rüttelt zur Kontrolle noch etwas an seinem Einkaufswagen, der mit schweren Holzplatten und Säcken mit Pflanzerde beladen ist: „Eigentlich ja ganz simpel, da hätte doch schon längst einer draufkommen können...“ meint er dann noch und fängt an, seine Waren ins Auto zu packen.

Der Tussenhauser Sascha Ziemke strahlt über das ganze Gesicht und mit ihm freuen sich Filialleiter Werner Lutzenberger und sein Stellvertreter Thomas Hodalski über die positiven Reaktionen der Kunden des V-Baumarktes. Denn tatsächlich kennt ja praktisch jeder diese Situation: Man hat seinen Einkaufswagen vollgeladen und dann geht es darum, das ganze Zeug ins Auto zu packen. Aus irgendeinem Grund setzt sich der Einkaufswagen in Bewegung und – Zack! – kracht gegen das Auto: Die Folge ist eine Delle oder gar ein Kratzer, der nicht nur ärgerlich, sondern auch teuer ist.

Der kleine, gelbe Knubbel ist im Norden Deutschlands weit verbreitet – in Süddeutschland hingegen noch nahezu unbekannt. Warum? Sascha Ziemke hat bei seinen Kundenbesuchen schnell gemerkt, warum die Supermarkt-Betreiber in unserer Region eher skeptisch sind: Beim Schneeräumen im Winter könnte der Trolley-Fix an der Schaufel hängen bleiben, befürchteten viele. Diesen Bedenken wurde jetzt Rechnung getragen und die Plastik-Scheiben mit einem Durchmesser von etwa elf Zentimeter wurden um einige Millimeter in den Asphalt eingefräst – und schon scheint das Problem mit dem Winterdienst gelöst zu sein, hoffen auch die V-Markt-Verantwortlichen.

Filialleiter Werner Lutzenberger und sein Stellvertreter Thomas Hodalski sind selbst ganz überrascht, wie simpel und doch effektiv der Trolley-Fix funktioniert und wie gut er bei den Kunden ankommt – zumindest dann, wenn sie mal entdeckt und verstanden haben, wozu die kleinen gelben Scheiben auf dem Parkplatz überhaupt gut ist.

Der V-Baumarkt in Bad Wörishofen ist derzeit ein Testlauf und könnte gut als Modell für sämtliche V-Märkte dienen, denn auch im Lebensmittelbereich sind schwer beladene Einkaufswagen keine Seltenheit, weiß Sascha Ziemke, der das System vor drei Jahren auf eine Fachmesse entdeckt und für die Ungurean Service GmbH gesichert hat: „Die Idee ist so simpel und dabei so gut, da hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können“, sagt er schmunzelnd.