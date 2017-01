2017-01-20 04:01:00.0

Lebensqualität Einer der sichersten Landstriche

Mindelheims Polizeichef argumentiert mit Fakten gegen eine diffuse Gefühlslage. Von Johann Stoll

Wer regelmäßig überregionale Nachrichten sieht oder liest, gewinnt leicht den Eindruck, die Welt sei vollkommen aus den Fugen geraten. Anschläge, schwere Verkehrsunfälle mit Toten und Verletzten, Einbrüche und Überfälle scheinen an der Tagesordnung zu sein. Diesem Eindruck, man könne sich schon bald nicht mehr auf die Straße trauen, setzte nun Mindelheims Polizeichef Gerhard Zielbauer Zahlen aus Mindelheim entgegen, die ein ganz anderes Bild zeichnen.

Zielbauer sprach auf der Bürgerversammlung für die Kernstadt Mindelheim am Mittwochabend im Forum. Die Stadt gehört zu einer der sichersten Städte in Bayern und sogar in Deutschland.

ANZEIGE

Zielbauer deutete sogar an, dass das Unterallgäu von mehr als 400 Landkreisen bundesweit mindestens auf Platz drei bei den wenigsten Straftaten und Unfällen liegt. Die Überblickszahlen für 2016 liegen zwar noch nicht endgültig vor. Aber es sei sogar der Spitzenplatz möglich. Dass das niemandem ein Trost ist, dessen Wohnung oder Haus gerade von Einbrechern leer geräumt worden ist, sagte Bürgermeister Stephan Winter. Die Sicherheitslage im Unterallgäu sei aber insgesamt sehr gut.

Zielbauer nannte Zahlen für Mindelheim mit ihren Ortsteilen. Die Zahl der Unfälle stieg von 437 im Jahr 2015 auf 486 im Jahr 2016. Das sind 11,2 Prozent mehr. Ein Mensch wurde im Vorjahr im Straßenverkehr getötet, 88 verletzt. 2015 gab es keinen Toten zu beklagen.

Die Zahl der Verletzten ging von 95 auf 88 zurück, was einem Minus von 7,4 Prozent entspricht. Allerdings habe der Verkehr spürbar zugenommen. Bei 10 000 Arbeitsplätzen in der Stadt fahren eben auch mehr Menschen auf der Straße, relativierte Zielbauer.

Gestiegen ist die Zahl der Unfallfluchten. Das sei kein Kavaliersdelikt. Da gehe es leicht um einige tausend Euro. Knapp die Hälfte konnte aufgeklärt werden, weil aufmerksame Bürger dies als Zeugen der Polizei gemeldet hatten. Zielbauer appellierte an die Bürger, Beobachtungen unter der Nummer 110 an die Polizei zu melden. Dass die Bürger mitarbeiten, strich der Polizeichef als besondere Leistung der Mindelheimer Zivilgesellschaft heraus.

Er sprach von einer Sicherheitspartnerschaft, zu der neben Polizei, Feuerwehr, Stadt, Rotes Kreuz, Schulen und Sicherheitswacht zählten. Acht Männer und Frauen hätten im Vorjahr 1250 Stunden ehrenamtlich Dienst geleistet. Sachbeschädigung im Stadtgebiet gebe es vor allem wegen der Sicherheitswacht und privaten Sicherheitsdiensten fast gar nicht mehr.

Eine positive Rolle spiele die Bürgerstiftung. Sie hat Vorträge über Einbruchschutz und Zivilcourage organisiert. Und auch die Medien trügen mit Tipps der Art, wie sich Menschen vor Einbruch schützen können, zu mehr Sicherheit bei. Für Zielbauer ist „Sicherheit keine Zahl, sondern ein andauernder Prozess“.

Unfallschwerpunkte waren die sogenannte Jäckle-Kreuzung. Neun mal hat es dort gekracht, drei Menschen wurden leicht verletzt. Die Ampel soll dort laut Bürgermeister länger in Betrieb bleiben und vor allem früher am Morgen eingeschaltet werden. Zweiter Schwerpunkt ist der Kreisverkehr am Europa-Brunnen, wo es zu vier Unfällen kam mit zwei Leichtverletzten.

Fast verdoppelt hat sich die Zahl der versuchten oder vollendeten Wohnungseinbrüche von zehn auf 19 im Zuständigkeitsbereich der Polizei Mindelheim, die für 50 000 Menschen in einem Gebiet von 500 Quadratkilometern verantwortlich ist. In Mindelheim kam es zu vier Wohnungseinbrüchen, wobei zwei scheiterten.

Ähnliche Steigerung weist die Rauschgiftkriminalität auf. 98 Fälle gab es im Vorjahr, die fast alle geklärt werden konnten. Hier hat die Polizei intensiver gefahndet. „Das ist ein klassisches Kontrolldelikt“, sagte Zielbauer. Je mehr die Polizei danach suche, desto mehr finde sie auch.

Bürgermeister Winter appellierte an Eltern, sich als Schulweghelfer zur Verfügung zu stellen. Dort, wo solche Helfer im Einsatz sind, sei es noch nie zu einem Schulwegunfall gekommen. „Sie helfen damit nicht nur Ihrem Kind“, sagte Winter.