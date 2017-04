2017-04-05 18:25:00.0

Bilanz Eines der erfolgreichsten Festivals

Warum Organisator Peter Schmid mit Jazz isch 2017 besonders zufrieden ist Von Tina Schlegel

Herr Schmid, Jazz isch 2017 liegt nun hinter uns und war ein voller Erfolg. War es vielleicht sogar eines der erfolgreichsten Festivals in der 24-jährigen Geschichte überhaupt?

Peter Schmid: Es war auf jeden Fall ein sehr abwechslungsreiches und internationales Festival. Vom Besucherzuspruch war es sicher eines der erfolgreichsten, da haben Sie Recht. Ich denke, wir hatten inklusive Frühschoppen rund 1500 Gäste. Dies ist wirklich mehr als zufriedenstellend.

Welches Konzert hat Sie denn am meisten überrascht?

Schmid: Die Qualität der beiden Bigband-Auftritte mit Rüschenbaum und Herrmannsdörfer zum Frühschoppen und die Freude und Begeisterung der jungen Musiker hat mich äußerst positiv überrascht.

Gibt es einen Abend, den Sie am schönsten fanden?

Schmid: Ach, was heißt schön? Der Sound von Sigi Schwab und Klaus Hampl zauberte eine traumhafte Stimmung in die „Kathedrale“ Dampfsäg. Younee ist schlicht ein Phänomen und Rom/Schaerer/Eberle waren artistisch einfach unschlagbar.

War ja auch eine gemeine Frage. Wie läuft denn eigentlich so ein Festival hinter den Kulissen ab? Kommen Sie da überhaupt zum Schlafen oder sind Sie rund um die Uhr mit der Betreuung der Musiker beschäftigt?

Schmid: Sicher ist man quasi rund um die Uhr dabei, Flughafen, Soundcheck, Konzert. Und neugierig auf die Musiker ist man ja auch. Unglaublich, dass selbst nach 24 Jahren der Spaßfaktor noch überwiegt. Ich habe in der Zeit Urlaub und so fühlt es sich fast auch an.

Und dann auch noch ein Abend mit kubanischen Rhythmen. Das muss ja wirklich wie Urlaub sein. Aber jetzt sind die 24. Mindelheimer Jazztage vorbei. Beflügelt Sie der Erfolg für das Jubiläum im nächsten Jahr? Oder ist diese „25“ vor den „Mindelheimer Jazztagen 2018“ auch eine gewisse Bürde?

Schmid: Nein, ich freue mich sehr auf das Jubiläumsfestival im kommenden Jahr und sehe dies nicht als Bürde. Überhaupt nicht. Für mich steht immer die Musik im Mittelpunkt, Jubiläumszahl hin oder her. Das war bei den ersten zehn Festivals genauso wie beim 20. und nun eben beim 25.

Dann werden Sie für die 25. Mindelheimer Jazztage auch nichts ändern, nehme ich an?

Schmid: Eher nicht. Ich denke, dass sich das Konzept mit vier Abendkonzerten plus Frühschoppen am Sonntag absolut bewährt hat. Sonst müsste man auch einen weiteren Wochentag hinzunehmen, das ist so geballt nicht ganz leicht zu vermarkten. Vier Konzerte, das passt prima. Der Termin steht übrigens schon: 15. bis 18. März 2018.

Zum Abschluss: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, welches Konzert würden Sie sich als nächstes aussuchen, ein Jazz-Konzert oder etwas vollkommen anderes?

Schmid: Das kann ich ohne groß zu überlegen beantworten: Schnellstmöglich ein großes Philharmonie-Konzert in der Elbphilharmonie Hamburg.