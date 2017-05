2017-05-04 17:24:00.0

Foodtruck-Festival in Mindelheim Einfach zum Genießen

Auf der Schwabenwiese wird dieses Wochenende in 20 rollenden Küchen gebrutzelt. Das gab es noch nie in der Frundsbergstadt

Wer „Essen auf Rädern“ hört, denkt wohl zuerst an das Rote Kreuz oder die Caritas, die Älteren eine warme Mahlzeit an die Haustüre bringen. „Essen auf Rädern“ ist aber auch ein großer kulinarischer Trend aus den USA. Nur heißt das natürlich etwas anders. Erstmals findet ein solches „Street-Food-Truck-Festival“ nun in Mindelheim statt, und zwar am kommenden Samstag und Sonntag, 6. und 7. Mai, von 12 bis 22 Uhr beziehungsweise 12 bis 19 Uhr am Sonntag. „Sie kommen!“, freut sich Organisator Thomas Burtscher auf 20 rollende Küchen, die am kommenden Wochenende auf der Schwabenwiese Station einlegen werden. Nun ist auch Mindelheim vom Streetfood Fieber gepackt. Burtscher verspricht ein ganz besonderes Erlebnis. „Warum nach München oder weiter fahren, wenn die tollen Trucks auch nach Mindelheim kommen?“, fragt er.

Der „Essen auf Rädern“-Trend kommt aus Amerika, wird in Asien schon lange praktiziert und in Deutschland immer beliebter. Food- Trucks sind nicht einfach Imbissstände, sondern bunte, kreative fahrende kleine Restaurants, in denen vor Ort aufwändig gekocht und gebrutzelt wird.

ANZEIGE

Vorfreude auf Außergewöhnliches

Bei den Gerichten wird auf Regionalität, Frische und das Außergewöhnliche geachtet. Deshalb kann ein Burger auch mal ein paar Euro mehr kosten und bei einem Ansturm kann es gelegentlich zu einer kleinen Wartezeit kommen.

Geboten wird eine große Vielfalt. Ob Asia- oder Thai-Food, American Burger, Gekochtes und Gegrilltes sowie spezielle Spezialitäten aus dem Smoker, Gesundes aus der Bio-Ecke, vegetarisch und vegan, Cupcakes, Crepes oder Spezialitäten aus der schwäbischen Küche - auf den Speisekarten der 20 rollenden Küchen wird so manches zu finden sein, was man in Lokalen nicht so oft angeboten bekommt. Dazu wird es gemütliche Sitzecken geben.

Vielfältiges Rahmenprogramm

Auf der offenen Bühne werden verschiedene Künstler zu sehen und zu hören sein. Das Unterhaltungsprogramm ist auch für ganz junge Gäste geeignet.

Das Street-Food-Truck Festival hat am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr auf der Schwabenwiese, in Mindelheim, geöffnet. Der Eintritt ist frei. Gegen eine geringe Gebühr stehen Parkplätze zur Verfügung. Tiere sind nicht erlaubt.