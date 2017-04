2017-04-08 00:35:45.0

Einheitlich Tempo 30 in der Stadt

Bürgerforum hat noch mehr Vorschläge zum Verkehrskonzept

Einheitlich Tempo 30, rechts vor links und Lkw aus der Stadt: So lässt sich der Kern der Empfehlungen des überparteilichen Vereins Bürgerforum Bad Wörishofen zum Verkehrskonzept zusammenfassen. „Schilderwald abholzen, Regeln vereinfachen, blaue Linien abschaffen, Gehwege und Radwege planen, Kontrolldruck erhöhen“, lauten die weiteren Forderungen. „Die jetzigen Regelungen sind zu vielfältig und der Schilderwald zu dicht“, teilt der zweite Vorsitzende des Bürgerforums, Heinrich Dietz mit.

Der Vorsitzende Michael Moser knüpft an den Impulsvortrag des ehemaligen Mindelheimer Polizeichefs, Karl Höß vom Oktober vor dem Bürgerforum an: „Seit 1. Mai 2016 darf jede Gemeinde auch auf Kreis-, Staats - und Bundesstraßen ohne Nachweis der Unfallhäufigkeit Tempo 30 anordnen“, so Moser. Die „Steilvorlage des Gesetzgebers“ solle die Stadt nutzen und flächendeckend Tempo 30 anordnen. Das vereinfache für alle Verkehrsteilnehmer die Lage. Zudem sei dies ein Beitrag zur Verkehrssicherheit und für den Umweltschutz, findet Moser. Von Ausnahmen in der Stadt, also streckenweise Tempo 50, hält man beim Bürgerforum nichts. Eine solche hatte Bürgermeister Paul Gruschka ins Spiel gebracht.

Zusätzlich müsse der Kontrolldruck auf die Verkehrsteilnehmer erhöht werden, findet Erich Filser, Mitglied im Bürgerforum.

Moser verwies in diesem Kontext auf die Stadt Landsberg, die ein eigenes Messfahrzeug angeschafft habe, das sich „in kürzester Zeit“ amortisiert habe. Bad Wörishofen sollte, so das Bürgerforum, eine Gleichberechtigung aller Verkehrsarten im Verkehrsraum anstreben, wobei der „Schutz des Schwächeren“ im Vordergrund stehen müsse, wie Wolfgang Hützler vom Bürgerforum zitiert wird. Hützler ist auch Mitglied im Stadtrat.

Der Straßenzustand ist ein weiteres Ärgernis aus der Sicht des Bürgerforums. Die Mitglieder des Stadtrates „radeln zu wenig“ in der Stadt, findet Moser. Sonst würden sie den dauerhaft schlechten Straßenzustand am eigenen Leib verspüren, findet er. Auch wäre eine durchgehende Asphaltierung zu bevorzugen, statt teure Einbauten mit Pflastersteinen vorzunehmen, die in kürzester Zeit wieder reparaturbedürftig werden, so das Bürgerforum. (mz)