Umzug Einmal im Jahr gehört Türkheim den Kindern

Zum 15. Mal zieht am Faschingsdienstag das „Gaudiwürmchen“ durch den Ort. Hunderte Kinder sind wieder mit dabei. Die Idee dafür hatte ausgerechnet ein Faschingsmuffel

Am Faschingsdienstag gehört Türkheim den Kindern. Bereits zum 15. Mal findet in diesem Jahr das „Gaudiwürmchen“ statt, einer der größten Kinderumzüge der Region. Dass die Kleinen am Kehraus über die Maximilian-Philipp-Straße ziehen und ihre Kostüme präsentieren, hat in Türkheim schon Tradition. Die Idee dazu wurde aber quasi „importiert“.

Die damals frisch aus dem unterfränkischen Stockstadt am Main zugezogene Iris Schmidt machte 2003 den Vorschlag für einen Kinderumzug, wie sie ihn aus ihrer Heimat kannte. Mitstreiterinnen fand sie in der Mutter-Kind-Gruppe, die sie mit ihrem Sohn besuchte. Die holten auch die Wertachfunken und den Frauenbund ins Boot und schufen so ein Ereignis, das für viele Türkheimer Kinder zum festen Faschingsritual geworden ist.

Die Organisation hat sie mittlerweile an jüngere Mütter abgegeben. Doch obwohl ihre Kinder längst zu alt sind für das „Gaudiwürmchen“, übernimmt Iris Schmidt immer noch, als Clown verkleidet, die Moderation. „Dabei bin ich eigentlich ein totaler Faschingsmuffel. Aber den Kindern macht es Spaß, also mache ich auch mit.“

Dass das „Gaudiwürmchen“ bei vielen Kindern einen bleibenden Eindruck hinterlässt, liegt auch einer Besonderheit, die es von anderen Faschingsumzügen unterscheidet: Die Teilnehmer werfen nicht, wie sonst üblich, Süßigkeiten in die Zuschauermenge.

Stattdessen wirft das Publikum die „Kamelle“ den vorbeilaufenden Kindern zu, die dann natürlich fleißig sammeln. In diesem Jahr werden mehr als 300 Teilnehmer sich auf die Jagd nach den Bonbons begeben. 15 Gruppen aus Grundschule, Kindergärten, Mutter-Kind-Gruppen und Vereinen haben sich angemeldet. Sie kommen nicht nur aus Türkheim, sondern auch aus den Nachbarorten Ettringen und Amberg.

Angeführt von einer überdimensionierten Raupe laufen die Kinder dann die Maximilian-Philipp-Straße auf und ab. Beim anschließenden Treiben auf dem Schlosshof prämiert die Raiffeisenbank wieder die schönsten Kindergruppen. Der Frauenbund versorgt die Teilnehmer mit Wüstchen, Snacks und Getränken, für die Eltern haben die Wertachfunken Sekt kalt gestellt. Ein weiterer Höhepunkt ist der Auftritt der Garden.

Dass die Garde von Anfang an mit dabei war, hat einen Grund. Sie geben am Faschingsdienstag traditionell den Rathausschlüssel zurück, den sie zu Faschingsbeginn vom Bürgermeister bekommen haben. Bevor es das „Gaudiwürmchen“ gab, fand die feierliche Übergabe aber ohne Publikum statt. So treten nach dem Umzug Minigarde, Juniorgarde, Faschingsgarde und Prinzenpaare ein letztes Mal auf, ehe Bürgermeister Christian Kähler seinen Schlüssel wieder zurückbekommt. Den krönenden Abschluss bildet ein großer Luftballonregen für alle Kinder. Und der ein oder andere Teilnehmer freut sich dann sicher schon auf den Faschingsdienstag 2018. (sial)

Der Zug startet um 9.30 Uhr in der Grabenstraße.