2017-10-17 00:34:48.0

Allgäuer Filmkunstwochen Eintauchen in das Leben einer Anderen

Preisgekrönte Regisseurin verrät in Bad Wörishofen, wie sie „Marie Curie“ Tiefgang verlieh

Wie anspruchsvoll und vielfältig das kulturelle Angebot in der Kurstadt ist, zeigte sich einmal mehr beim Besuch der Regisseurin Marie Noëlle anlässlich der Allgäuer Filmkunstwochen im Filmhaus Huber in Bad Wörishofen. Dort wurde der Film „Marie Curie“ gezeigt, zu dem Rudolf Huber Marie Noëlle als Gast „mit Filmgespräch“ eingeladen hatte.

Huber war einer der ersten Gratulanten, als die hochkarätige Filmemacherin für „Marie Curie“ heuer in München den Bayerischen Filmpreis für „Beste Regie“ erhielt. Den Hauptgrund, weshalb Noëlle sich an die schwierige Aufgabe gewagt hatte, das Leben der zweifachen Nobelpreisträgerin Curie zu verfilmen, verriet die Regisseurin den Kinogästen gleich in ihrer Begrüßungsrede. „Mich interessierte die Frau, die sich dahinter versteckt hat. Wie sie war – im Umgang mit ihren Kindern. Sie, die kein leichtes Leben hatte, trotzdem jedoch die Begabung, anderen Menschen etwas zu geben.“

Viel gegeben hat auch Marie Noëlle den Menschen, indem sie dieses großartige Filmwerk um die berühmte Physikerin kreierte. Absolut bewundernswert: Die äußerst sensiblen Einstellungen bei den bis ins kleinste Detail bedachten Szenen um Tragik und Triumph einer Ausnahmefrau in einer damals noch von Männern dominierten Welt. Nach Anlauf des Films im Oktober 2016 fanden sich zwar Kritiker, die das Werk als „weichgezeichnet“ einstuften, doch die mit Liebe rübergebrachte Verbundenheit des Ehepaares Curie spricht für sich, und auch den vielbegehrten Bayerischen Filmpreis muss man sich schließlich erst verdienen. Hauptdarstellerin Karolina Gruszka konnte sich offensichtlich bei der Arbeit mit der spanisch-französischen Filmemacherin voll entfalten.

Die Fragen, die die Zuschauer nach heftigem Applaus für die Regisseurin an sie stellten, bezogen sich auf die gesamte „filmische Freiheit“, die sich Noëlle genommen habe. „90 Prozent der gesprochenen Sätze sind belegt“, war von der Filmschaffenden zu erfahren, und dass sie – um dieses Ergebnis zu erzielen – intensiv recherchiert und Tagebücher gelesen habe.

Wie sie nach ihrem Mathematikstudium zur Filmarbeit gekommen sei, erklärt sie mit „abstraktes Denken, das sogar mit Dichtung und Musik zu tun hat“. Zum „Treffpunkt Filmkultur“, der sich an Kinder und Jugendliche richtet, sagt sie: „Ich möchte wiedergeben, was ich kann.“ Über ihren Ausflug ins Allgäu – speziell nach Bad Wörishofen – zeigte sich Marie Noëlle hocherfreut und äußerte sich zum berühmten Sohn der Stadt wie folgt: „Fassbinder war sehr wichtig für mich, denn er war einer der ersten deutschen Filmemacher, dessen Werk ich kennengelernt habe“.

Nachdem sie seine Filme chronologisch in München gesehen habe, habe sie erkannt, wie es immer weiter aufwärts mit ihm ging. (thess)