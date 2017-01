2017-01-30 10:18:00.0

Fasching im Unterallgäu Elvis lebt und Amor trifft

Das Elferratstreffen in Kirchheim ist eine Riesengaudi. Daran ändert auch die ausgefallene Heizung im Festzelt nichts. Von Ulla Gutmann

Heiße „Bräute“ und fetzige Showakrobatik waren Programm beim Elferratstreff in Kirchheim. Kalt war es im Jubiläumsfestzelt der Schlossfunken, weil die Heizung am ersten Abend der viertägigen närrischen Feierlichkeiten zum 30. Geburtstag des Faschingsvereins nicht funktionierte. Doch die neun Elferratsgruppen, die an diesem Abend auftraten, heizten dem Publikum ordentlich ein, so dass die meisten bis zum Ende frühmorgens am nächsten Tag durchhielten.

Der Elferrat der Neufnarria entführte in seinem Showtanz einen Wanderer in eine Spielhölle mit leicht bekleideten, verführerischen Frauen, zu Roulettetischen und Glücksspiel. Auch bei der Männer-Showtanzgruppe der Variolonia ging es heiß her. Raffaella I. mit langen, braunen Locken heiratete ihren Prinzen Dominik I. und die Flitterwochen führten die beiden nach New York, nach Afrika und zuletzt nach Paris ins Moulin Rouge. Gut geschminkt, mit langhaarigen Perücken, superkurzen Röckchen und Spitzenkorsagen wirbelten die Tänzer über die Bühne.

Die Siedelonia schickte den Elferrat als blond gelockte Engelchen auf die Bühne, Amor schoss Liebespfeile und so endete auch dieser Showact mit einem Happy-End. Die Elferratsmänner der Mattsiesonia boxten, ließen in verwaschenen Jeanshosen die Hüften schwingen und Elvis mit üppigem, schwarzen Haar und Sonnenbrille war auch mit von der Partie. Die Geltilonia machte eine musikalische Reise in die 90er Jahre und bei der Haselonia tanzten die Elferräte in knalligen gelben und pinkfarbenen Anzügen auf ihrem eigenen Partyplaneten. Die Zusamfunken hatten Superman und Batman mitgebracht und dazu eine Schar Mädels im kurzen Schwarzen, mit Netzstrümpfen und lilafarbenem Haar. Zu Beginn eröffneten die Gastgeber die Veranstaltung mit dem Prinzenpaar der Schlossfunken Rebekka I. und Raphael I. Nach dem Prinzenwalzer kamen Märchengestalten auf die Bühne, der süße kleine Wolf wurde zum bösen Wolf, der erst die sieben Geislein und dann noch die drei Schweinchen fressen wollte. Zuletzt erlöste Rotkäpchen den Wolf und sie wurden ein glückliches Paar.

Märchenhaft endete der Abend dann auch wieder mit dem zweiten Auftritt der Silikonia. Die sieben Zwerge und Schneewittchen tanzten auf der Bühne, die böse Stiefmutter sah oft in den Spiegel und war doch nie so schön wie Schneewittchen.

Viel Applaus und begeisterte Zurufe der Zuschauer belohnten die Elferräte für unterhaltsame und gelungene Auftritte mit viel Sexappeal.

Viele weitere Fotos vom Elferratstreffen:

mindelheimer-zeitung.de/bilder