2017-04-20 14:26:00.0

Gesundheit Endlich Klarheit beim Trinkwasser?

Warum die Türkheimer noch länger auf eine Lösung warten müssen Von Alf Geiger

Der Kaffee beim Osterfrühstück schmeckte vielen Türkheimern nicht – das Chlor, das seit Wochen dem Trinkwasser zugesetzt wird, „stinkt“ buchstäblich immer mehr Verbrauchern. Am heutigen Donnerstag findet nun das von vielen Bürgern in Türkheim und den Ortsteilen Irsingen und Berg herbeigesehnte Gespräch der zuständigen Behörden, Wasserwirtschaftsamt und Gesundheitsamt statt, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen. Danach, so hofft zumindest Bürgermeister Christian Kähler, „kann ich Genaueres sagen“.

Nach dem Gespräch könne weiter abgestimmt werden, wie die nächsten Schritte aussehen sollen. Denn wenn die Ursache entdeckt und beseitigt werden kann, dann müssen sich die Verbraucher auf eine erneute „Abkoch-Verordnung“ einstellen. Denn wenn das Trinkwasser dann nicht mehr mit Chlor versetzt wird, muss eine Zeitlang geprüft werden, ob nicht doch noch – oder wieder – gefährliche Bakterien im Trinkwasser auftreten.

ANZEIGE

Seit am Freitag, 24. Februar, erstmals eine erhöhte Konzentration von coliformen Keimen im Trinkwasser nachgewiesen worden ist, mussten die Bürger ihr Trinkwasser zunächst abkochen und auch beim Duschen oder Baden aufpassen. Dann wurde dem Trinkwasser Chlor zugesetzt, um die Keime möglichst schnell abtöten zu können, alle Haushalte wurden aufgerufen, ihre Leitungen gründlich zu spülen. Mit Erfolg: Bis zum 7. März ging das so, dann gab das Staatliche Gesundheitsamt erstmals Entwarnung: Die Verunreinigung mit Bakterien war jetzt so gering, dass das Wasser seither nicht mehr abgekocht werden musste.

Dr. Wolfgang Glasmann, Chef des Staatlichen Gesundheitsamt in Mindelheim, hatte darauf hingewiesen, dass pro Liter derzeit 0,3 bis 0,6 Milligramm Chlor dem Türkheimer Trinkwasser zugegeben werden muss, um das Wasser zu desinfizieren. Durch diese Menge könne sichergestellt werden, dass auch noch im letzten Winkel der Trinkwasserleitung eine ausreichende Desinfektion gewährleistet ist.