2017-09-10 12:00:00.0

Sanierung Endspurt in Mindelheims Innenstadt

Wie weit die Bauarbeiten am unteren Teil der Maximilianstraße schon vorangeschritten sind.

Der vierte Bauabschnitt der Umgestaltung der Maximilianstraße geht in die Schlussphase: Wie die Stadt mitteilt, ist die Brücke bis auf die Pflasterarbeiten fertiggestellt. Die Fahrbahn östlich der Brücke wurde bereits gepflastert. Die Flachwasserzone des Wasserlaufs ist ebenfalls fertiggestellt und vor dem Weberhaus sind die Pflasterarbeiten fast abgeschlossen.

Derzeit wird außerdem das sogenannte Paradiesgärtchen neben der Jesuitenkirche angelegt. Hier entsteht ein Brunnen, ein Projekt der Bürgerstiftung „Mindelheim hilft sich selbst“. Dabei werden die vier Türme der Stadt (Oberes und Unteres Tor, Einlasstor, und Gefängnisturm) in Steinstelen abstrahiert dargestellt. Über die vier Steine soll das Wasser in ein Becken laufen. Das abfließende Wasser verläuft in einer breiten Rinne über den Schrannenplatz und wird dann zurück in die Mindel geleitet.

Nun stehen noch die Abtreppungen am Mindelmühlbach und die Plasterarbeiten westlich der Brücke bis zur Kreuzung am Unteren Tor sowie die Fertigstellung der Außenanlage und die Pflanzarbeiten aus, heißt es vonseiten der Stadt. Auch während der Bauphase sind die Geschäfte in der Altstadt wie immer erreichbar. Der Zeitplan konnte nach Angaben der Stadt eingehalten werden. Fertigstellung ist voraussichtlich Anfang November.

Zu den vorrangigen Zielen der Umgestaltung zählen laut Stadtsprecherin Julia Beck eine gesteigerte Aufenthaltsqualität, weitere Verkehrsberuhigung, mehr Grün sowie das „Erlebbarmachen von Wasser“ durch das abgeflachte Mindelufer.

Zukünftig wird es auch einen barrierefreien Zugang zur Jesuitenkirche und zum Weberhaus geben. Das bewährte Beleuchtungskonzept mit indirekt leuchtenden Stelen, wie es sie bereits am Marienplatz gibt, sowie zahlreiche Sitzbänke ergänzen diese Maßnahmen, erklärt Beck. (mz)