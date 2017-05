2017-05-02 00:42:05.0

BLSV Energiepreis für den ESVT

2500-Euro-Zuschuss zum neuen Dach

Bereits zum sechsten Mal in Folge wurde jüngst der LEW Energieeffizienzpreis vergeben. Dafür hat BLSV-Projektpartner LEW ein Gesamtpreisgeld in Höhe von 8000 Euro zur Verfügung gestellt. Geehrt wurden bayerische Vereine, die im Rahmen von Neubau oder Sanierungsmaßnahmen besonders energieeffizient gearbeitet haben.

Zusätzlich zu den von einer Jury aus Vertretern von BLSV, den Lechwerken und der Obersten Baubehörde ausgewählten drei Siegervereinen in den Kategorien Sanierung, Innovation und Sonderpreis wurde diesmal ein Anerkennungspreis für außergewöhnliche Vereinsarbeit vergeben.

In der Kategorie Sonderpreis wurde der ESV Türkheim ausgezeichnet und durfte sich über ein Preisgeld in Höhe von 2500 Euro freuen. Der Eissportverein sah seine Existenz durch einen Baum, der auf die Eisfläche stürzte, und dem folgenden Beschluss, die umliegenden Bäume abzuholzen, bedroht. Ohne den natürlichen Schatten, den die Bäume spendeten, war es kaum möglich, eine bespielbare Eisfläche aufzubereiten, da diese nun direkt in der Sonne lag. Vor eine Entscheidung gestellt, die die Zukunft des Vereins maßgeblich beeinflusst, hat sich die Marktgemeinde Türkheim sofort entschieden, den Bau eines Daches zu bezuschussen.

Mit zwei geschlossenen und zwei offenen Seitenwänden ist die Anlage nun überdacht. Der ESV Türkheim spart sich durch die Baumaßnahmen nun mehr als zwei Drittel seiner vorherigen Stromkosten. Zudem wurde eine Photovoltaikanlage auf dem neuen Dach angebracht. „Ein perfektes Beispiel, wie sich mit einfachsten Mitteln viel Energie einsparen lässt“, heißt es in der Begründung. (mz)