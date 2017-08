2017-08-23 00:34:21.0

Kneipp-Museum Entschleunigung vom Alltag

Dunkle Wolken über dem Museumsgarten können die bezaubernde Stimmung der Serenade nicht stören Von Maria Schmid

Einen lauen Sommerabend hätten sich die vielen Gäste zur „Serenade“ im Museumsgarten gewünscht. Stattdessen zogen langsame, zähe, immer dunkler werdende Wolken über das Dominikanerinnenkloster hinweg. Eine Besucherin hatte dafür eine Erklärung: „Die Wolken ziehen so langsam, damit sie keine der verzaubernden Melodien versäumen.“

Heimeliges Licht spendeten die zahlreichen, brennenden Fackeln. Bei der „Serenade für Sebastian“ hatte das Kammerensemble des Kurorchesters Musica Hungarica Werke ausgesucht, die Herz und Seele erfreuten. So hätte die Humoreske Nr. 7 von Antonin Dvorák „Eine kleine Frühlingsweise…“ umbenannt werden können in „Eine kleine Sommerweise, nimmt mein Herz mit auf die Reise, in die schöne weite Welt…“.

Ja, davon träumend saßen die Gäste im Garten, unter ihnen auch Priorin Franziska Brenner. Zahlreiche Besucher gingen gleich bei ihrer Ankunft im Museum in den Garten, um sich einen Sitzplatz zu sichern. Nach den sehr interessanten Ausführungen zum Thema „Achtsamkeit des Herzens - Spurensuche bei Sebastian Kneipp“ von Diplompädagogin Gunda Maria Eggerking aus Bad Wörishofen im Vortragsraum fanden diese Gäste kaum noch einen Sitzplatz im Museumsgarten.

Einige holten Klappstühle nach draußen, andere blieben im Museum sitzen oder stehen um den Melodien der Serenade zu lauschen. Kurdirektorin Petra Nocker sagte bei der Begrüßung, dass es hoffentlich in baldiger Zukunft einen größeren Vortagsraum geben werde. Gunda Maria Eggerking hatte sich sehr intensiv mit den Originalschriften von Sebastian Kneipp beschäftigt.

Fündig wurde sie in den sechs Büchern aus dem 19. Jahrhundert, die er zwar nicht selbst geschrieben, aber diktiert habe, so Eggerking. Dabei stellte sie fest, die heute als die „Fünf Säulen“ bekannten Therapien würden so nicht von Kneipp selbst stammen. Kneipp sei immer an erster Stelle Priester gewesen. Die Säulen führten auf die fünf Fundamente vom Arzt Josef H. Kaiser zurück, die dieser in den 1950er Jahren beschrieb.

Was heute als Burn-out bezeichnet werde, das sei zu Kneipps Zeiten die Neurasthenie gewesen. Kneipp habe dazu einmal gesagt: „Häufig kommt es vor, dass körperlich Kranke noch viel kränker sind an der Seele. Wie viele Leute findet man im heutigen Leben, die, solange ihre Kräfte reichten, nur auf ihr Geschäft versessen waren, aber an keinen Gott, an keine Religion dachten. Ihren Frieden, ihr Glück suchten sie nur im Zeitlichen; jetzt sind ihre Kräfte erlahmt, sie verfallen in Trübsinn, arten zu Neurasthenikern aus.“

Die als Balsam zu betrachtende Serenade war eine äußerst harmonische Entschleunigung vom Alltag.