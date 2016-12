2016-12-23 09:47:00.0

Adventsserie im Unterallgäu Er ist das Gesicht der Buslinie 23

Helmut Leistner ist seit zwölf Jahren Busfahrer auf der Linie zwischen Mindelheim und Kaufbeuren. Was ihm an seiner Stammstrecke besonders gut gefällt Von Anika Zidar

Helmut Leistner pendelt seit zwölf Jahren beinahe täglich mit dem Bus zwischen Mindelheim und Kaufbeuren. Dabei sagt der Mann, der aus Germaringen stammt und mitten in seinen Fünfzigern ist: „Dass ich einmal Busfahrer werde, hätte ich nie gedacht.“ Jahrelang war er als Lastwagenfahrer in ganz Deutschland und in Teilen Europas unterwegs. Ein Arbeitsunfall zwang ihn, seinen Beruf auf den Omnibus zu verlegen. Ein Umstieg, den Leistner niemals bereut hat.

Linie 23 zwischen Mindelheim und Kaufbeuren: Vormittags ist der Bus leer

ANZEIGE

Wenn er morgens um Punkt acht am Mindelheimer Forum losfährt, sitzen in der Linie 23 nur wenig Fahrgäste. Hier ein Berufstätiger auf dem Weg nach Bad Wörishofen, da eine Handvoll Asylbewerber. Wirklich Betrieb herrscht jetzt nicht, die Schüler sitzen schon im Klassenzimmer. Ähnlich ruhig die Situation auf den Straßen. Mit dem Bus passiert Leistner den Mindelheimer Bahnhof, die Engstelle am Landratsamt nimmt er zügig und mühelos. Nicht einmal auf der Bad Wörishofer Straße ist Verkehr und auch die Autobahn ist frei, die der Bus kurz darauf überquert.

Vorbei an der Südsee fällt der Blick des Busfahrers auf die Landschaft. Raureif verwandelt die Felder in weiße Wüsten. Wo einzelnes Gestrüpp stand, sind jetzt Eisstatuen zu sehen. Im Süden zeichnet sich am morgendlichen Winterhimmel ein wunderschönes Alpenpanorama. „Wenn ich jetzt bei Mindelau hinauffahre und dann in die Berge schaue – das ist einfach herrlich“, sagt Leistner. Seine Lieblingsstelle ist jedoch eine andere: der Wald zwischen Dorschhausen und Bad Wörishofen. „Gerade im Sommer tun Schatten und Stille gut.“

Obwohl die Linie 23 für ihn unangefochten die schönste in der Region ist, verliert Leistner im Stress manchmal den Blick für die Landschaft. Abhilfe winkt in dem Fall spätestens in Bad Wörishofen, sagt er: „Wenn ich Kurgäste dabei habe und die sagen: Oh, wie schön. Die Berge! Erst dann merke ich wieder, was für ein Glück ich habe.“

Helmut Leistner: Die Linie 23 ist für mich die schönste in der Region

Manche seiner Kollegen fahren die Linie nicht ganz so gern, stellt Leistner fest. „Aber es ist halt auch nicht jeder so redselig wie ich“, sagt er und grinst. Denn die Fahrgäste in seinem Bus wollen so ziemlich alles wissen: „Wie man am besten ins Industriegebiet kommt, welche Bahnverbindung am schnellsten nach Füssen führt und sogar nach den Öffnungszeiten für das Schloss Neuschwanstein wurde ich gefragt.“ Als Busfahrer in und um Bad Wörishofen gehören diese Kenntnisse offenbar zur Grundqualifikation.

Aber auch ganz simple Fragen rund um die Busfahrt selbst muss Leistner regelmäßig beantworten. Bei seinem Halt am Bahnhof in der Kneippstadt hat sich bereits eine Traube älterer Damen versammelt, die erwartungsfroh auf den Bus zustürmt. „Fahren Sie nach Mindelheim?“, fragt eine von ihnen. „Nein, jetzt fahre ich nach Kaufbeuren. Der Bus nach Mindelheim kommt in ein paar Minuten.“ – „Aber sie haben ja gar nichts oben drauf stehen“, entgegnet die Frau. „Ich weiß“, sagt der Busfahrer nun etwas eindringlicher: „Deshalb sage ich Ihnen: Alles, was nach Kaufbeuren will, steigt hier ein und fährt mit. Wer nach Mindelheim möchte, muss noch warten.“

Busfahrer Helmut Leistner: Warum er für die Fahrgäste so wichtig ist

Weil er mit einem Ersatzbus verkehrt, hat er das große Display nicht programmiert. Nur ein kleines Schild weist die Richtung – und Leistner. Auch über die Tarife kann der Busfahrer besser Auskunft geben als jedes Infoblatt. Warum man auf Teilstrecken ein Seniorenticket lösen kann und auf anderen nicht, wer eine Ermäßigung bekommt und welche Rolle die Bahncard spielt – all diese Fragen beantwortet er gern. „Es blickt doch kaum jemand durch“, klagt er. „Ich fahre mit meiner Linie in drei verschiedenen Verkehrsverbänden: in der Ostallgäuer Verkehrsgemeinschaft OVG, im Verkehrsverbund Mittelschwaben VVM und im Staatsverkehr. Jeder hat seine eigenen Sonderbestimmungen. Da gibt es Fahrscheine en masse – meiner Meinung nach eine viel zu große Vielfalt.“

Doch mit der Hilfe von Busfahrer Leistner fällt die Orientierung gar nicht so schwer. Die meisten Menschen kennen ihn und vertrauen ihm, sagt er: „Ich habe 90 Prozent Stammgäste. Bei Schülern kenne ich sogar die Hälfte beim Namen.“ Das enge Verhältnis konnte Leistner aufbauen, weil er seiner Linie treu geblieben ist. „Und das ist doch schön“, findet er: „Sonst wäre ich nur der Busfahrer der Linie 23. Aber so kennen mich alle unter dem Namen Tschikl und wissen, dass sie sich auf mich verlassen können.“