2017-05-03 00:34:11.0

Jubiläum Er war in fast allen Vereinen des Dorfes aktiv

Alois Hengeler ist ein Oberauerbacher Urgestein. Zum 90. Geburtstag gaben sich die Gratulanten die Klinke in die Hand

„Den 100. Geburtstag feiern wir gemeinsam“, vereinbarte er mit seinem ebenfalls betagten Nachbarn Michael Singer. So körperlich und geistig fit, wie sich Alois Hengeler an seinem 90. Geburtstag in Oberauerbach gab, schafft er das locker. Mit 23 Jahren übernahm er nach dem Tod des Vaters die Landwirtschaft, die er bis 1990 betrieb. Der guten alten Zeit trauert Hengeler nicht nach. Harte Arbeit war sein Leben und er erinnert sich noch gut an die Zeit, „als ich mit der Hand Getreidebüschele band“.

Humor und Lebensfreude haben den 90-Jährigen jung erhalten. Der Jubilar fährt noch selbst Auto, in der Regel zur Hütte in seinem Wald, wo er bei gutem Wetter mit gleichgesinnten Rentnern Neuigkeiten austauscht. Mit Interesse verfolgt Hengeler auch das Tagesgeschehen in der MZ und im Fernsehen. Fußballspiele haben es ihm angetan. Vor allem wenn die „Bayern“ kicken.

Der Jubilar war in nahezu allen Vereinen des Dorfes aktiv. Von 1978 bis 2002 vertrat er als Ortssprecher die Interessen der Oberauerbacher im Mindelheimer Rathaus. Vor drei Jahren starb Hengelers Ehefrau Martina, mit der er über 50 Jahre verheiratet war. Derzeit kümmern sich die vier Töchter liebevoll um ihren Vater.

Eigentlich wollte Alois Hengeler sein 90. Wiegenfest unter einem blühenden Apfelbaum im Garten feiern. „Da hat mir diesmal leider das Wetter einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht“ bedauert er in seiner „guten Stube“ im Kreise der Gratulanten. Zu denen gehörte auch Bürgermeister Stephan Winter wie auch die aktuellen und früheren Sprecher der Mindelheimer Ortsteile.

Auch die fünf Enkelkinder gratulierten ihrem Opa zum 90. Geburtstag. (iss)