2017-09-06 00:32:05.0

Erbschaft entpuppt sich als Betrug

Polizei warnt vor neuer Masche

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei vor einer neuen Betrugsmasche: Zurzeit werden Schreiben einer spanischen Anwaltskanzlei an verschiedene Haushalte verschickt, in denen von einer Erbschaft im mehrfachen Millionenbereich berichtet wird. Da der angeblich Verstorbene selbst keine Angehörigen hat, bietet der Verfasser dieser Schreiben den Adressaten an, die Erbschaft mit ihnen zu teilen, falls diese sich mit ihm in Verbindung setzen.

Die Polizei warnt eindringlich vor derartigen Betrugsversuchen. Denn in der Regel sollen die späteren Geschädigten nach der Kontaktaufnahme mit den Betrügern erst einmal sogenannte Transaktionsgebühren oder Verwaltungskosten entrichten, bevor die vermeintliche Erbschaft angetreten werden kann. Nachdem dann diese Gebühren in Höhe von in vielen Fällen bis zu mehreren Zehntausend Euro ins Ausland überwiesen wurden, bleiben die vermeintlichen Miterben ärmer als zuvor zurück, so die Polizei. (mz)