2017-02-14 15:06:00.0

Umwelt Erfinder aus Bad Wörishofen fühlt sich ausgebremst

Umwelt Werner Lehnert führt einen Kampf mit der Bürokratie. Mit seiner Technik will er Krankenhäuser von Keimen befreien, die Meere von Plastikmüll. Doch es gibt ein Problem. Von Wilhelm Unfried

Werner Lehnert ist nun 73 Jahre alt und möchte sich bald in den verdienten Ruhestand verabschieden. Könnte der Tüftler aus Bad Wörishofen eigentlich, denn zwei bahnbrechende Erfindungen sind auf einem guten Weg – wenn da die Bürokratie nicht wäre, die Lehnert vehement beklagt. Ein Kampf, besonders wenn es um die Fördermittel des Staates geht. Nervenaufreidend nennt das Lehnert. Doch der Reihe nach. Da ist einmal Lehnerts Projekt, mit Plasma-Reinigungssystemen für gute Luft und keimfreie Krankenhäuser zu sorgen. Weiter geht es um die Entsorgung von Plastikmüll vor Ort. Die von der Lehnert-Vivex Engineering Group entwickelte Pyrolyse-Recycling Maschine könne aus 1,5 Tonnen Plastikmüll rund 750 Liter Dieselöl erzeugen, sagt Lehnert, der bereits mit 25 Jahren seine eigene Firma in Bad Wörishofen gegründet hatte. In der Zwischenzeit hat der gebürtige Freiburger zwölf europaweite und unzählige weltweite Schutzrechte für seine Produkte erworben.

Zwei Themen beschäftigen den schwäbischen Tüftler derzeit am meisten. Da geht es einmal um die Bakterien, Viren und Keime in den Krankenhäusern, die Patienten und Personal im wahrsten Sinne des Wortes das Leben schwer machen. Multiresistente Keime sind das Schreckgespenst aller Krankenhausträger. Bakterien haben sich schon längst auf Desinfektionsmittel und Antibiotika eingestellt.

Während die herkömmlichen Mittel darauf ausgerichtet sind, die Bakterien nur zu neutralisieren, geht Lehnert einen anderen Weg, indem er Bakterien und Keime ganz einfach mittels der Kalt-Plasma-Reaktoren tötet. Dies geschieht mit Kalt-Plasma, ein elektrisch leitfähiges Teilchengemisch. Nach Worten der Erfinder können mit Kalt-Plasma alle in der Luft und auf Oberflächen befindlichen Schadstoffe beseitigt werden. Bakterien werden bis 99 Prozent beseitigt, Viren zu fast einhundert Prozent und Schimmelsporen ebenfalls zu 99,9 Prozent, was auch für Staubpartikel gilt. Ein Nebeneffekt ist die Bindung und Beseitigung von Gerüchen. Natürlich ist dies ein hoch komplexer Vorgang. Wer sich dafür intensiver interessiert, kann dies unter www.lehnert-lufttechnik.de nachlesen. Weitere Einsatzmöglichkeiten sind nach Worten des Kneippstädter Unternehmers Straßen- und U-Bahn-Tunnels sowie ganze Straßenkreuzungen. Entsprechende Anlagen sind unter anderem seit Jahren in Medellin (Kolumbien) in Betrieb.

Ein weiteres Betätigungsfeld der Lehnert Engineering Group ist die Beseitigung von Plastikabfällen. Die Idee: Plastik und Altreifen werden vor Ort umweltgerecht entsorgt. Die Erfindung könnte für die Dritte Welt ein Segen bedeuten. Die Anlagen sind kompakt und können auf Schiffen und Lastwagen installiert werden. Die entwickelte Pyrolyse-Recycling-Maschine arbeitet bei geringen Temperaturen, braucht kein Kühlwasser, spart Energie und erzeuge Öl, Diesel, daneben Benzin, Gas und Kohle. Klingt gut, wenn man weiß, dass die Weltmeere und die Strände im Plastikmüll ersticken. Im Pazifik beispielsweise schwimmt ein Gebiet aus größtenteils Plastikmüll, das größer als Indien ist. Nicht ganz so optimal läuft es mit der Vermarktung. Lehnert hatte sich in den vergangenen Jahren um staatliche Zuschüsse bemüht, denn von der Idee bis zur Umsetzung braucht man einmal Zeit und viel Geld. Trotz vieler wohlwollender Schreiben aus den verschiedensten Ministerien in München, auch von der Forschungsanstalt in Jülich und aus dem Europaparlament in Brüssel, blieb der Geldhahn bisher zu. „Man hat das Gefühl, beim berühmten Buchbinder Wanninger vorzusprechen“, so Werner Lehnert rückblickend. Der Briefwechsel fülle schon mehrere Ordner. Trotz eingereichten aufwendig gefertigter technischen Projektdokumenten scheitert bisher die staatliche Bezuschussung vielleicht an der Tatsache, dass natürlich nicht der letzte Einblick in die Erfindungen gegeben werden könne, solange nicht der Patentschutz erteilt ist.

Allerdings interessiere sich die Fachwelt langsam für die Erfindungen der Lehnert Engineering Group. Immerhin.

„Das zermürbt“, stellt Lehnert fest. Mittelfristig werde er wohl sich an einen größeren Konzern hängen müssen, so sein Ausblick. Das könnte im schlimmsten Fall bedeuten, dass die Lorbeeren für diese bahnbrechenden Erfindungen wieder einmal woanders geerntet werden.