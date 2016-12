2016-12-31 00:32:13.0

Bilanz II Erfolg mit Stromtankstellen

Wie die Bauer-Firmengruppe von der Energiewende profitiert

Zwei Generationen führen die Mindelheimer Firmen Bauer Electronic, Elektro Bauer und Bayerische Zählerrevision. Mit einem Jahresrückblick und einem Ausblick auf 2017 informierte die Unternehmensführung nun die Belegschaft und ehemalige Mitarbeiter. In allen Bereichen konnte ein starker Zuwachs verzeichnet werden. Besonders die Produktion von Stromtankstellen für E-Autos und Pedelecs für den öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich hatte einen überproportionalen Erfolg. Laut aktuellen Diskussionen sollen ab 2030 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge zugelassen werden und bis 2020 bereits eine Million E-Autos auf deutschen Straßen unterwegs sein. Dies zeige die Brisanz des Themas Elektromobilität. Dieser Herausforderung stelle sich Bauer mit der Herstellung von intelligenten Stromtankstellen, schließlich sei die Infrastruktur wichtiger Bestandteil von Elektromobilität. Nur mit hochengagierten und zuverlässigen Mitarbeitern sei dies zu erreichen, so Geschäftsführer und Inhaber Peter Bauer. Der größte Hemmschuh, sich dem schnell wachsenden Markt anzupassen, ist das Finden von gutem Nachwuchs und Facharbeitern. Dieses Problem haben jedoch leider alle kleinen und mittelständischen Unternehmen in unserer Region, so Bauer bei seinen Ausführungen. Sein Dank galt der gesamten Belegschaft. Zudem wurden sieben langjährige Mitarbeiter geehrt. (mz)