2017-01-01

Mindelheimer Lehrling ist Bundessieger Erfolgreich auf allen Ebenen

Robert Eifeld hat einen hervorragenden Abschluss erzielt, besser als alle anderen in Deutschland. Über einen seltenen Beruf und die Begeisterung des 18-Jährigen dafür Von Manuela Frieß

Dass er Bundessieger ist, das stand für Robert Eifeld eigentlich schon nach Bekanntgabe der Noten in seiner Berufsschule in Ulm fest, denn: „Es gab im Sommer nur eine einzige Abschlussklasse für die Betonfertigteilbauer aus ganz Deutschland.“ Zwar haben vor rund drei Jahren mehr als 50 Schüler die Ausbildung begonnen, jedoch seien zum Schluss nur gerade mal knapp 30 davon übrig geblieben, erzählt der 18-Jährige.

Und da Robert Eifeld nun mal Klassenbester bei den Prüfungen im Juni war, ist er somit auch gleichzeitig Kammersieger, Landessieger und ebenfalls Bundessieger – ohne dass er an einer weiteren Prüfung teilzunehmen hatte. Die Ehrung zum Bundessieger hätte er eigentlich vor einigen Tagen in Münster entgegen nehmen können. „Aber nur für die Fotos, das Händeschütteln und das Essen bis nach Münster zu fahren, war mir ein wenig zu viel Aufwand“, gesteht er. Schließlich wären 650 Kilometer zu bewältigen gewesen.

Eher der sesshafte Typ

Insgesamt sieht sich der frühere Azubi, der mittlerweile als Geselle bei der Bauunternehmung Glass weiterbeschäftigt ist, sowieso nicht als den Menschen, den es in die Ferne treibt. „Ich bin eher der sesshafte Typ“, beschreibt er sich. Weshalb es ihm entgegenkommt, dass er als Fertigteilbauer hauptsächlich in der Niederlassung in Mindelheim arbeiten kann. „Beim Bau zu arbeiten, um rum zu kommen, war nicht meine Motivation“, sagt er. Eher schon, dass er nach dem Abschluss am M-Zweig in der Mittelschule in Türkheim unbedingt etwas Handwerkliches arbeiten wollte und bei der Mindelheimer Firma Glass auch schon einmal erfolgreich zur Probe gearbeitet hatte.

Um als Fertigteilbauer Erfolg zu haben, braucht man jedoch nicht nur handwerkliches Geschick, sondern auch Konzentration, Gewissenhaftigkeit und Mathematik-Kenntnisse. Robert Eifelds Ausbilder Manfred Müller betont: „Was da heutzutage in der Ausbildung gefordert wird, ist schon anspruchsvoll, nicht nur in Mathe sondern auch in Chemie.“ Er ist äußerst stolz auf die tolle Leistung „seines“ Azubis.

Ausbildungsberuf mit Tradition

Der hochoffizielle Name des Ausbildungsberufs von Robert Eifeld ist übrigens „Betonstein und Terrazzo-Bauer mit Schwerpunkt Betonfertigteilbauer“. Diese Ausbildung hat bei Glass Tradition. Neben Robert ist auch sein Zwillingsbruder Daniel Eifeld im Sommer mit der Lehre fertig geworden und – mit nur ein paar Punkten weniger – hinter dem Bruder auf Platz zwei gelandet. „Das war für uns eine tolle Kombination, dass sich die beiden positiv mit den Noten hochgeschaukelt haben“, freut sich Manfred Müller. Und Robert Eifeld konkretisiert: „Wir konnten gut zusammen lernen und uns Sachen gegenseitig erklären, die wir vielleicht nicht verstanden haben.“

Mittlerweile sind die Zwillinge Robert und Daniel Eifeld mit ihrer Familie von Mindelheim nach Bad Wörishofen gezogen und sind außerhalb der Arbeit auch in der Jugendarbeit in der Gartenstadt sehr engagiert.

Wenn er dann seine Arbeit bei der Firma Glass beschreiben soll, greift Robert Eifeld zu folgendem Bild: „Das ist wie Kuchenbacken, nur viel größer. Ich baue die Form, sprich die Schalung für das benötigte Teil. Fette sie mit Schalöl ein, gebe den Beton mit der richtigen Rezeptur in die Form und dann rüttle ich an der Schalung. Und wenn das Teil fertig ist, mache ich die Kuchenform am nächsten Tag wieder auf.“

Um mögliche Blasen im Beton zu entfernen, gibt es spezielle Rüttler an den riesigen Schalungen, die die Form vibrieren lassen oder aber auch Flaschenrüttler, die per Hand in den Beton gehalten werden, um die eingeschlossene Luft entweichen zu lassen. Manfred Müller lacht und bestätigt: „Eigentlich sind wir hier eine XXL-Konditorei, die extra angefertigte Kuchen bäckt.“