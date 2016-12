2016-12-28 14:46:00.0

Landleben Erlebnis Bauernhof

Sylvia Lutzenberger war einst Arzthelferin. Jetzt betreibt sie in Bad Wörishofen einen idyllischen Hof und und will dort Kindern zeigen, wie faszinierend die Landwirtschaft sein kann. Von Thessy Glonner

„Boah, die Milch ist ja warm!“ Das kleine Mädchen ist baff erstaunt, als Sylvia Lutzenberger ihm eine Kostprobe Milch direkt aus der Kuh ins Händchen melkt. Die frischgebackene „Erlebnisbäuerin“ lächelt beim Gedanken an den Tag, als sie acht Kindern vom Kindergarten St. Anna spannende Stunden auf ihrem Hof bescherte. Das wird sie künftig häufiger tun. Landwirtschaftsminister Helmut Brunner hat Lutzenberger jüngst eine der begehrten Urkunden als Erlebnisbäuerin verliehen.

Lutzenberger bewirtschaftet den am Rand von Bad Wörishofen äußerst idyllisch gelegenen „Eichholzhof“ mit 40 Kühen, vier Schafen, zwei Katzen und zwei Hasen. Die ehemalige Arzthelferin macht dies mit Mann und den zwei Söhnen im Nebenerwerb. Zu den Milchkühen mit eigener Nachzucht und dem Grünlandbetrieb mit etwas Acker für den eigenen Futteranbau kommt nun eine weitere Tätigkeit hinzu. Nicht allein aus Geldgründen – wegen der allseits bekannten Rückläufigkeit im „Milchgeschäft“ – kann man der agilen Bäuerin zur Idee eines zweiten Standbeins gratulieren. Seit Langem hat sie sich in Theorie und Praxis in ganz Bayern bei Betrieben, die die Erlebnislandwirtschaft schon praktizieren, schlaugemacht. Die 49-Jährige hat einfach alles aufzuweisen, was für die erfolgreiche Umsetzung nötig ist: Absolute Tierliebe ohne Frage, dazu professionelles Verhalten im Umgang mit Menschen, schon aufgrund ihrer früheren Tätigkeit, wobei sie Kinder besonders liebt.

Strahlend erzählt sie von Begegnungen, die sie in ihrem Vorhaben bestärkten: „Wenn die Kleinen auf den Strohballen sitzen und wissbegierig fragen, warum die Kühe unterschiedlich gescheckt sind und weshalb sie Ohrenmarken tragen, dann steht für mich fest, dass ich den Kindern mein Wissen um die Entstehung und Wertschätzung der Lebensmittel weitergeben möchte.“ Auch die Wertschätzung um den Beruf des Landwirts sei ihr dabei wichtig, bekräftigt sie und fügt hinzu: „Eigentlich kristallisiert sich immer mehr heraus, dass ich mein Programm auch gerne Erwachsenen anbieten möchte.“

Ihre Kompetenz für den neuen Meilenstein in ihrem Leben wurde während eines Gruppenaufenthalts auf ihrem Hof bereits von höchster Stelle geprüft. „Zwei vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten beauftragte Damen haben hier den kompletten Programm-Ablauf begutachtet, samt Lob und Kritik“, erinnert sie sich. Lutzenberger plaudert gerne aus dem Nähkästchen. Das Alter ihrer Kühe etwa merkt sich die taffe Milchbäuerin, indem sie bei der ersten Kalbung den Namen des „neuen“ Tieres mit einem bestimmten Ereignis in Verbindung bringt. So kam es, dass eine gewisse Petra, mit der sich Lutzenberger während des Kurses zur Erlebnisbäuerin angefreundet hat, nun plötzlich Patin für ein Kälbchen ist.

Ein Rundgang durch Haus und Hof mit Umfeld in herrlichster Natur, lässt ahnen, dass hier nicht nur die Kühe glücklich sind, sondern auch die Menschen.

Der erste „Wintererlebnisakt“ – so heißt das – im Eichholzhof wird übrigens ein Kindergeburtstag sein, verrät Lutzenberger. „Die Butter wird dann auf jeden Fall selber geschüttelt“, verspricht die Erlebnisbäuerin.