2017-07-17 15:31:35.0

Bad Wörishofen Erneut Probleme im Freibad

Pumpen funktionieren nicht. Das Bad blieb am Sonntag und am heutigen Montag geschlossen. Zwischenzeitlich gab die Stadt Entwarnung. Von Markus Heinrich

Das städtische Freibad in Bad Wörishofen blieb am Sonntag geschlossen und öffnete auch am heutigen Montag nicht. Der Grund seien technische Probleme, teilt das Rathaus mit. Die Pumpen hätten nicht mehr funktioniert. Am Montag befasste sich der Kundendienst mit dem Problem, das am Sonntag kurzfristig nicht zu lösen war. Im Lauf des Tages gab die Stadt dann Entwarnung. Am morgigen Dienstag soll das Freibad um 8 Uhr wieder öffnen. Bereits vor etwa vier Wochen musste das Freibad wegen eines technischen Defekts kurzfristig geschlossen werden.

Für Wartung und Instandhaltung des Bades waren heuer 80000 Euro bereitgestellt worden.