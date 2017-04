2017-04-01 08:49:00.0

Aktion Ersteigern Sie einen Rathaus-Stuhl!

Warum die Stadt Mindelheim am heutigen Samstag alle Sitzmöbel aus dem Sitzungssaal versteigert Von Johann Stoll

Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Am vorigen Montag erst hat der Stadtrat den Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet. Damit sind auch die 90 000 Euro freigegeben, um neue Sitzmöbel für den großen Sitzungssaal anzuschaffen. Das war ein besonderer Wunsch von Bürgermeister Stephan Winter, weil es im Rathaus inzwischen so eng zugeht, dass der Saal als Besprechungsraum genutzt werden müsse.

Die Stadtverwaltung steht nun vor einem Problem: Wohin mit den alten, massiven Stühlen und den Tischen, die ja in gewisser Weise den Atem der Geschichte in sich tragen? Eine erste Prüfung der städtischen Depots hat ergeben: Der Platz, um die Möbel zwischenzulagern, reicht nicht aus. Es ist ohnehin schon alles bis unter die Decke voll mit Kunstgegenständen, die Mindelheim ja zuhauf besitzt. Die Stühle einfach zerschreddern verbietet sich aus Respekt vor allen Stadträten, die je auf diesen Stühlen Platz genommen haben.

Diese Woche haben sich die drei Bürgermeister und die Fraktionssprecher über das heiße Thema die Köpfe zerbrochen. Es war wie immer eine interne Besprechung. Dennoch ist der Inhalt jetzt durchgesickert. Ein neues Depot bauen, war ein Vorschlag, wie wir aus sicherer Quelle erfahren haben. Geld genug wäre ja da. Die meisten fanden das überzeugend und gingen im Geiste sogleich die noch freien Grundstücke in der Stadt durch, wo das Bauwerk entstehen könnte. Plötzlich war die Stimmung im Keller. Mit leiser Stimme warf einer ein, das wäre dem Steuerzahler vielleicht nicht vermittelbar. Und er fügte hinzu, alle Stadträte hätten einen Eid darauf abgelegt, sorgsam mit Steuergeldern umzugehen. Allen fuhr der Schreck in die Glieder. Bloß keine Steuerverschwendungsdebatte. Sind die neuen Stühle mit 1500 Euro pro Stück schon nicht ganz billig.

Das Brüten ging weiter. Dann rief einer plötzlich: Ich hab’s! Ihm war die zündende Idee gekommen: Die Stühle werden den Mindelheimern zurückgegeben. Sie hatten sie schließlich auch mal bezahlt. Es handelt sich gewissermaßen um eine – wenn auch späte – Steuerrückerstattung. Die Stühle stammten ja noch aus der Weimarer Zeit.

Alle waren sich einig. Das ist bürgernahe Stadtpolitik. Die Leute werden uns lieben. Der Vorschlag, das Geld für die Jugendarbeit zu verwenden, wurde nicht weiter verfolgt.

Und so wird am heutigen 1. April ausnahmsweise das Mindelheimer Rathaus auch an einem Samstag geöffnet sein. Zur besten Wochenmarktzeit um 11 Uhr werden sämtliche Stühle, Bänke und Tische im großen Sitzungssaal meistbietend versteigert. Sämtliche Möbel befinden sich in gutem Zustand, auch wenn sie wegen der stundenlangen Sitzungen an der einen oder anderen Stelle gewisse Gebrauchsspuren aufweisen. Als Auktionator hat sich Vizebürgermeister Hans-Georg Wawra bereit erklärt. Wichtig ist: Es wird nur Bargeld angenommen. Das eingenommene Geld wird dann unter allen Mindelheimern gerecht aufgeteilt. Auszahlung ist voraussichtlich gegen 12 Uhr.