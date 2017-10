2017-10-13 18:00:00.0

Soziales Es fehlt nur noch ein letzter Schritt

Roman Ohneberg will in Salgen eine ambulante Wohngemeinschaft für Demenzkranke aufbauen. Er hat wichtige Unterstützer gefunden. Von Johann Stoll

Demenz gab es lange Zeit überhaupt nicht. Jedenfalls sprach keiner darüber. Dass Oma oder Opa vergesslich oder seltsam geworden waren, konnte dennoch kaum einer übersehen. Auf dem Land galt eine Alzheimer- oder Demenzerkrankung als Makel. Zumindest der Umgang mit der Krankheit hat sich geändert. Längst ist das Bewusstsein gewachsen, dass geistiger Verfall ein Massenphänomen ist. In jedem Dorf gibt es Betroffene. Wie aber hilft man diesen Menschen am besten?

Seit sechs Jahren treibt das Thema Roman Ohneberg aus Zaisertshofen um. Der 52-Jährige hat gemeinsam mit der Familie seinen an Demenz erkrankten Schwiegervater zuhause gepflegt. Das sei ein enormer Kraftakt gewesen, sagt er. Vor allem, weil dieser herzensgute Mensch sich durch die Krankheit in seinem Wesen verändert hatte. Für die Familie ist das eine große Belastung gewesen. Vielen Familien geht das ebenso, sie brauchen möglichst wohnortnahe Hilfe, ist Ohneberg überzeugt. Roman Ohneberg erzählt die Geschichte seiner Familie nicht, weil er sich in den Vordergrund drängen möchte. Er will auch gar nicht, dass das groß in dem Bericht erwähnt wird. Es soll schließlich nicht um ihn gehen, sondern um die Sache und den Verein. Er weiß, von was er spricht.

Vor sechs Jahren hat der Sohn der früheren Wirtsleute des Gasthauses „Zum Löwen“ aus Salgen eine Idee geboren, an der er seither mit großem Einsatz arbeitet: Er möchte in der leer stehenden Gastwirtschaft in Salgen eine ambulant betreute Wohngemeinschaft für elf Menschen mit Demenz schaffen. Die Betroffenen wären mitten im Dorf.

Wie schwer es von der Idee bis zur Umsetzung ist, auch das hat Roman Ohneberg erfahren. Von Fachleuten hat er viel Zuspruch erhalten. Von Markus Riker zum Beispiel, dem Sozialgerontologen beim Roten Kreuz in Mindelheim. Oder von Raimund Steber, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie aus Memmingen. Die beiden waren so angetan von der Idee einer Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz in Salgen, dass sie dem neu gegründeten Verein „Freunde neuer Wege zum Wohnen wie Zuhause“ beigetreten sind.

Riker ist Stellvertreter von Roman Ohneberg, Steber zweiter Beisitzer. Ferner gehören dem Verein der Bankbetriebswirt Anton Götzfried, der Steuerberater Hans A. Weber, die Industriekauffrau Drita Schneider und der Rentner Alfons Kerler an. Dieser Verein ist Träger des Projekts und mittlerweile auch Besitzer der alten Gastwirtschaft. Die Planung liegt fertig in der Schublade. Im Erdgeschoss des Gasthauses sollen vier Zimmer für die Mieter entstehen, außerdem ein gemeinsames Esszimmer, eine Küche, ein dem Gebäude als Anbau vorgelagertes Wohnzimmer und ein Bad. Im Obergeschoss gibt es ein barrierefreies Pflegebad, weitere sieben Zimmer für die Mieter und eines das von der 24-Stunden-Präsenzkraft genutzt werden kann die Tag und Nacht ein Auge auf die Demenzkranken hat. Der ehemalige Biergarten soll sich in einen ganz herkömmlichen Garten verwandeln, der von den Mietern genutzt werden kann.

Das Besondere dieser Wohnform: Die Bewohner mieten sich ein und entscheiden mit ihren Angehörigen in einem Selbstbestimmungsgremium von wem die Betreuung und Pflege dazu gekauft wird. „Die Dienstleistungen sind frei wählbar“, sagt Ohneberg. Die Mieter sind nicht Hilfeempfänger sondern Auftraggeber. Wenn sich die Angehörigen an den Hauswirtschafts- und Betreuungstätigkeiten beteiligen, können diese Kosten gesenkt werden. Fertiges Essen soll möglichst nicht vorgesetzt werden. Die Mieter haben eine gemeinsame Küche zur Verfügung. Dort können sie mit der Betreuungskraft kochen, was ihnen wiederum hilft aktiver zu bleiben. Die Menschen brauchen nichts so sehr wie Kontakt zu anderen, ist Ohneberg überzeugt.

Ähnliche Wohnprojekte gibt es im Landkreis bereits in Memmingerberg und in Erkheim. Der Bedarf ist in jedem Fall vorhanden, sagen die Pflegedienste und Fachärzte. Beim Gemeinderat Salgen und auch bei Bürgermeister Johann Egger sowie bei Landrat Hans-Joachim Weirather ist das Projekt auf offene Ohren gestoßen.

Die kalkulierten Gesamtkosten liegen bei 1,47 Millionen Euro. Die Gemeinde Salgen will mit 35 000 Euro helfen, der Landrat mit 20 000 Euro. Der frühere Landwirtschaftsminister Josef Miller hatte sich vor Ort bereits von der guten Sache überzeugen lassen. Miller sorgte dafür, dass die Bayerische Landesstiftung mit 125 000 Euro einsteigt. Namhafte Beträge hat auch die Dorferneuerung zugesagt, 770 000 Euro werden über ein Darlehen finanziert. Von den 1,47 Millionen sind bereits 1,08 Millionen finanziert. Somit fehlen noch 390 000 Euro.

Jetzt hofft der Verein auf die finanzielle Unterstützung der Bevölkerung, besonders auch auf die Großzügigkeit heimischer Firmen. Jeder Betrag ist hilfreich, sagen die Verantwortlichen. Sobald der noch fehlende Betrag von 390 000 Euro vorhanden ist, wird mit den Bauarbeiten begonnen.

Kontakt Wer helfen kann oder weitergehende Informationen wünscht, wird gebeten, sich mit dem Vorsitzenden Roman Ohneberg in Verbindung zu setzen. Tel.: 08268/758, Mobiltelefon 0176 600 40 332 oder per E-Mail: r.ohneberg-zaisertshofen@t-online.de